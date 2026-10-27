Тривав 27 днів: астрономи виявили рекордний космічний вибух, джерело невідоме

Вчені припускають, що їм, можливо, вдалося виявити абсолютно новий тип космічних вибухів.

Астрономи виявили дуже незвичайний гамма-спалах, тобто найпотужніший космічний вибух із викидом гамма-випромінювання. Він тривав 27 днів. Це на 20 днів довше, ніж тривав попередній рекордний гамма-спалах. Ця рекордна подія отримала позначення GRB 220706A, і вчені поки що не знають, що є її джерелом. Можливо, це абсолютно новий тип подібних вибухів. Результати дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Space.

Гамма-спалахи — це найпотужніші вибухи у Всесвіті. Вважається, що вони виникають під час вибуху наднової, коли вмирає масивна зірка, або ж під час зіткнення нейтронних зірок, що утворюються після вибухів наднових.

GRB 220706A належить до категорії надзвичайно тривалих гамма-спалахів. Це дуже рідкісне космічне явище, під час якого джерело енергії, що живить спалах, залишається активним протягом тривалого часу. Причина виникнення таких вибухів досі залишається невідомою.

GRB 220706A належить до категорії надзвичайно тривалих гамма-спалахів. Це дуже рідкісне космічне явище, під час якого джерело енергії, що живить спалах, залишається активним протягом тривалого часу. Причина виникнення таких вибухів досі залишається невідомою Фото: space.com

За словами вчених, GRB 220706A — це спалах рентгенівського випромінювання, а такі спалахи часто супроводжують гамма-спалахи. І цей спалах спостерігався протягом 27 днів (у системі відліку самого гамма-спалаху), що вказує на те, що джерело енергії було активним увесь цей час. Але ніколи раніше нічого подібного під час вивчення гамма-спалахів не бачили.

Вчені не знають, що є джерелом енергії цього гамма-спалаху. Можливо, його спричинив магнетар, тобто нейтронна зірка з найпотужнішим магнітним полем, що утворилася в результаті вибуху наднової.

Можливо, вибухнула набагато масивніша зірка, ніж ті, що зазвичай спричиняють гамма-спалахи. Тому GRB 220706A може бути абсолютно новим типом подібних космічних вибухів. За оцінками вчених, для виникнення GRB 220706A знадобилася б зірка, розмір якої приблизно в 1000 разів перевищує розмір Сонця.

Якщо вченим вдасться виявити ще одну подібну подію, то можна буде отримати більше даних для порівняння. І це може допомогти зрозуміти природу рекордного космічного вибуху.

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