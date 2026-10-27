Тривав 27 днів: астрономи виявили рекордний космічний вибух, джерело невідоме
Вчені припускають, що їм, можливо, вдалося виявити абсолютно новий тип космічних вибухів.
Астрономи виявили дуже незвичайний гамма-спалах, тобто найпотужніший космічний вибух із викидом гамма-випромінювання. Він тривав 27 днів. Це на 20 днів довше, ніж тривав попередній рекордний гамма-спалах. Ця рекордна подія отримала позначення GRB 220706A, і вчені поки що не знають, що є її джерелом. Можливо, це абсолютно новий тип подібних вибухів. Результати дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Space.
Гамма-спалахи — це найпотужніші вибухи у Всесвіті. Вважається, що вони виникають під час вибуху наднової, коли вмирає масивна зірка, або ж під час зіткнення нейтронних зірок, що утворюються після вибухів наднових.
GRB 220706A належить до категорії надзвичайно тривалих гамма-спалахів. Це дуже рідкісне космічне явище, під час якого джерело енергії, що живить спалах, залишається активним протягом тривалого часу. Причина виникнення таких вибухів досі залишається невідомою.
За словами вчених, GRB 220706A — це спалах рентгенівського випромінювання, а такі спалахи часто супроводжують гамма-спалахи. І цей спалах спостерігався протягом 27 днів (у системі відліку самого гамма-спалаху), що вказує на те, що джерело енергії було активним увесь цей час. Але ніколи раніше нічого подібного під час вивчення гамма-спалахів не бачили.
Вчені не знають, що є джерелом енергії цього гамма-спалаху. Можливо, його спричинив магнетар, тобто нейтронна зірка з найпотужнішим магнітним полем, що утворилася в результаті вибуху наднової.
Можливо, вибухнула набагато масивніша зірка, ніж ті, що зазвичай спричиняють гамма-спалахи. Тому GRB 220706A може бути абсолютно новим типом подібних космічних вибухів. За оцінками вчених, для виникнення GRB 220706A знадобилася б зірка, розмір якої приблизно в 1000 разів перевищує розмір Сонця.
Якщо вченим вдасться виявити ще одну подібну подію, то можна буде отримати більше даних для порівняння. І це може допомогти зрозуміти природу рекордного космічного вибуху.
Інші новини науки
- NASA вимкнуло 22-річний космічний телескоп, який досліджував гамма-спалахи, наднові та чорні діри. У найближчі тижні він увійде в атмосферу Землі.
- Політ до придатної для життя планети поза Сонячною системою: скільки часу він займе. Вчені розповіли, наскільки взагалі реальні міжзоряні подорожі та про проблеми, з якими можуть зіткнутися люди під час такого польоту в космосі.