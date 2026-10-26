Політ до придатної для життя планети поза Сонячною системою: скільки часу він триватиме

Вчені розповіли, наскільки взагалі реальні міжзоряні подорожі, а також про проблеми, з якими можуть зіткнутися люди під час такого польоту в космосі.

Міжзоряні польоти — це популярна тема в науковій фантастиці. Але наскільки реалістичною є ідея про те, що одного дня люди зможуть відвідати хоча б найближчу планету поза Сонячною системою? Біля найближчої до нас зірки знаходиться Проксима Центавра, розташована на відстані 4,2 світлових років (1 світловий рік – це 9,5 трильйонів кілометрів) розташована, як вважається, схожа на Землю і потенційно придатна для життя планета Проксима Центавра b. Але шлях до неї буде довгим і складним, пише Discover Magazine.

Астроном Ашок Кумар зазначає, що при швидкості 16 км/с, яку розвинув космічний апарат "Нові горизонти" у 2006 році, шлях до Проксими Центавра b зайняв би близько 80 000 років. Навіть якщо використовувати найкраще сучасне ракетне паливо, цей шлях займе 17 000 років. При цьому необхідний об’єм палива за масою виявився б порівнянним із масою всієї нашої галактики. На думку Кумара, це унеможливлює міжзоряні подорожі в найближчому майбутньому.

Водночас минулого року група дослідників представила проект міжзоряного космічного корабля Chrysalis, який належить до типу так званих кораблів поколінь. Згідно з проектом, 2400 осіб могли б дістатися до планети Проксима Центавра b всього за 400 років, перебуваючи на кораблі довжиною 58 кілометрів.

Окрім складнощів, пов’язаних із проектуванням двигунів для міжзоряних кораблів, серйозним завданням є підтримання здоров’я людей на їхньому борту під час дуже тривалого космічного польоту.

Астрофізик Фредерік Марен каже, що для цього на кораблі доведеться вирощувати їжу, переробляти кисень та інші гази, а також виготовляти необхідні для життя предмети. А ще на такому кораблі потрібно створити штучну гравітацію.

Минулого року група дослідників представила проект міжзоряного космічного корабля Chrysalis, який належить до типу так званих кораблів поколінь Фото: Live Science

Хоча деякі вчені вважають, що люди могли б дістатися до інших зірок, якби перебували у стані тривалої сплячки або кріосна. Цього року дослідники повідомили, що їм вдалося відновити тканину мозку миші після глибокого заморожування. Але до практичного застосування такої технології ще дуже далеко.

Марен та його колеги підрахували, що для корабля поколінь потрібен екіпаж чисельністю не менше 100 осіб. Це необхідно для забезпечення стабільного відтворення населення. Але тут виникає інше, складніше питання: наскільки це етично?

Підтримка чисельності екіпажу на рівні 100 осіб передбачає, що жінки на борту повинні регулярно народжувати дітей від певних членів екіпажу. Це необхідно для збереження генетичного різноманіття. І це величезна етична проблема, зазначають вчені.

Дослідники вважають, що, незважаючи на численні технічні труднощі, головною перешкодою для створення такого космічного корабля стануть колосальні фінансові витрати в розмірі трильйонів доларів.

І все ж Марен вважає, що через кілька сотень років технологічного розвитку умови для міжзоряних подорожей можуть стати сприятливішими.

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