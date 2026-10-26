Полет к пригодной для жизни планете вне Солнечной системы: сколько времени он займет

Ученые рассказали, насколько вообще реальны межзвездные путешествия и о проблемах, с которыми могут столкнуться люди во время такого полета в космосе.

Межзвездные полеты – это популярная тема в научной фантастике. Но насколько реалистична идея о том, что однажды люди смогут посетить хотя бы ближайшую планету вне Солнечной системы? Возле ближайшей к нам звезды находится Проксима Центавра, расположенной на расстоянии 4,2 световых года (1 световой год – это 9,5 триллионов километров) находится, как сочтется, похожая на Землю и потенциально пригодная для жизни планета Проксима Центавра b. Но путь к ней будет долгим и сложным, пишет Discover Magazine.

Астроном Ашок Кумар говорит, что при скорости 16 км/с, которую развил космический аппарат "Новые горизонты" в 2006 году, путь к Проксиме Центавра b занял бы около 80 000 лет. Даже если использовать самое лучшее современное ракетное топливо, то этот путь займет 17 000 лет. При этом необходимый объем топлива по массе оказался бы сопоставим с массой всей нашей галактики. По мнению Кумара, это делает межзвездные путешествия невозможными в обозримом будущем.

В то же время в прошлом году группа исследователей представила проект межзвездного космического корабля Chrysalis, который относится к типу так называемых кораблей поколений. Согласно проекту, 2400 человек могли бы добраться к планете Проксима Центавра b всего за 400 лет, находясь на корабле длиной 58 километров.

Помимо сложностей, связанных с проектированием межзвездных кораблей двигателей, серьезной задачей является поддержание здоровья людей на их борту во время очень длительного космического полета.

Астрофизик Фредерик Марен говорит, что для этого нужно будет на корабле выращивать пищу, перерабатывать кислород и другие газы, а также производить необходимые для жизни предметы. А еще на таком корабле нужно создать искусственную гравитацию.

В прошлом году группа исследователей представила проект межзвездного космического корабля Chrysalis, который относится к типу так называемых кораблей поколений Фото: Live Science

Хотя, некоторые ученые считают, что люди могли бы добраться к другим звездам, если бы находились в состоянии длительной спячки или криосна. В этом году исследователи сообщили, что им удалось восстановить ткань мозга мыши после глубокой заморозки. Но до практического применения такой технологии еще очень далеко.

Марен и его коллеги подсчитали, что для корабля поколений требуется экипаж численностью не менее 100 человек. Это необходимо для поддержания стабильного воспроизводства населения. Но здесь возникает другой, более сложный вопрос: насколько это этично?

Поддержание численности экипажа в 100 человек предполагает, что женщины на борту должны регулярно рожать детей от определенных членов экипажа. Это необходимо для сохранения генетического разнообразия. И это огромная этическая проблема, говорят ученые.

Исследователи считают, что несмотря на множество технических трудностей, главным препятствием для создания такого космического корабля станут колоссальные финансовые затраты на уровне триллионов долларов.

И все же Марен считает, что через несколько сотен лет технологического развития условия для межзвездных путешествий могут стать более благоприятными.

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