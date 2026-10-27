Продолжался 27 дней: астрономы обнаружили рекордный космический взрыв, источник неизвестен

Ученые предполагают, что они могли обнаружить совершенно новый тип космических взрывов.

Астрономы обнаружили очень необычный гамма-всплеск, то есть самый мощный космический взрыв с выбросом гамма-излучения. Он продолжался в течение 27 дней. Это на 20 дней дольше, чем длился предыдущий рекордный гамма-всплеск. Это рекордное событие получило обозначение GRB 220706A и ученые пока не знают, что является его источником. Возможно, это совершенно новый тип подобных взрывов. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

Гамма-всплески — это самые мощные взрывы во Вселенной. Считается, что они возникают во время взрыва сверхновой, когда умирает массивная звезда, или же при столкновении нейтронных звезд, возникающих после взрывов сверхновой.

GRB 220706A относится к категории чрезвычайно длинных гамма-всплесков. Это очень редкое космическое явление, при котором источник энергии, питающий всплеск, остается активным в течение длительного времени. Причина появления таких взрывов до сих пор остается неизвестной.

GRB 220706A относится к категории чрезвычайно длинных гамма-всплесков. Это очень редкое космическое явление, при котором источник энергии, питающий всплеск, остается активным в течение длительного времени. Причина появления таких взрывов до сих пор остается неизвестной Фото: space.com

По словам ученых, GRB 220706A представляет собой вспышку рентгеновского излучения, а они часто сопровождают гамма-всплески. И эта вспышка наблюдалась в течение 27 дней (в системе отсчета самого гамма-всплеска), что указывает на то, что источник энергии был активным все это время. Но никогда раньше ничего подобного при изучении гамма-всплесков не видели.

Ученые не знают, что является истопником энергии этого гамма-всплеска. Возможно, его создал магнетар, то есть нейтронная звезда в самым мощным магнитным полем, возникавшая в результате взрыва сверхновой.

Возможно, взорвалась гораздо более массивная звезда, чем те, что обычно создают гамма-всплески. Поэтому GRB 220706A может быть совершенно новым типом подобных космических взрывов. По оценкам ученых, для возникновения GRB 220706A потребовалась бы звезда, размер которой примерно в 1000 раз превышает размер Солнца.

Если учены удастся обнаружить еще одно подобное событие, то можно будет получить больше данных для сравнения. И это может помочь понять природу рекордного космического взрыва.

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