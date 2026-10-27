Викидає газ у космос зі швидкістю 3600 км/с: виявлено дивну чорну діру (фото)

Астрономи виявили величезну чорну діру, яка активно зростає, у той період, коли Всесвіту було близько 700 мільйонів років.

Нові дані космічного телескопа "Вебб" та радіотелескопа ALMA вкотре свідчать про те, що в ранньому Всесвіті вже існували надзвичайно масивні чорні діри. Хоча, згідно з теоріями, через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху такі чорні діри не мали б існувати. Особливість цієї чорної діри полягає в тому, що вона прихована щільною пеленою пилу і знаходиться в центрі галактики, яка має надзвичайно високу швидкість утворення нових зірок. Результати дослідження опубліковані на сервері препринтів arXiv, пише Phys.

Вважається, що чорним дірам, аби набрати масу, яка в мільярди разів перевищує масу Сонця, потрібно було рости кілька мільярдів років. Але за останні 4 роки астрономи виявили, що такі чорні діри існували навіть тоді, коли Всесвіту було менше 1 мільярда років.

Вважається, що багато масивних чорних дір, розташованих у центрах галактик, які існували протягом першого мільярда років історії космосу, приховані щільними хмарами пилу, а тому їх дуже складно виявити. Хоча чорні діри не випромінюють світло, особливо масивні чорні діри утворюють квазари — надзвичайно яскраві об’єкти. Це випромінювання походить від гарячої речовини, яку активно поглинає чорна діра.

Радіозображення, отримане телескопом ALMA, стародавньої галактики з квазаром у центрі Фото: ALMA

Астрономам вдалося виявити стародавній квазар, який отримав назву J1440+0019 і існував, коли Всесвіту було приблизно 700 мільйонів років. За оцінками вчених, чорна діра, що утворила квазар, має масу, яка в 1,1 мільярда разів перевищує масу Сонця. Як показує дослідження, ця чорна діра в період спостереження все ще продовжувала зростати.

Вчені з’ясували, що чорна діра поглинає речовину зі швидкістю, близькою до максимальної межі, що робить цей об’єкт досить унікальним і цінним для дослідження, аби краще зрозуміти еволюцію космосу на початкових етапах його історії. Через те, що чорна діра швидко поглинає величезні обсяги газу та пилу, вона також викидає частину цієї речовини назад у космос. За оцінками вчених, швидкість викиду становить близько 3600 км/с.

Згідно з дослідженням, галактика, у центрі якої розташований квазар, містить близько 400 мільйонів мас Сонця у вигляді пилу, а темп утворення нових зірок становить приблизно 1330 сонячних мас на рік. Це дуже швидко. Наприклад, наша галактика утворює лише кілька зірок на рік, хоча вона існує вже близько 12 мільярдів років.

За словами вчених, у цьому дослідженні вражає поєднання одразу кількох факторів: величезна чорна діра, яка активно поглинає речовину, галактика з величезними запасами пилу, що характеризується дуже високою швидкістю утворення зірок – і все це відбувається менш ніж через мільярд років після Великого вибуху.

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