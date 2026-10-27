Паливо з повітря: знайдено рішення енергетичної кризи, але лише на Марсі

Китайські вчені створили каталізатор для отримання метанолу з вуглекислого газу на Марсі.

Вчені з Китаю працюють над тим, щоб майбутні астронавти на Марсі могли самостійно виробляти ракетне паливо на Червоній планеті. Це свідчить про серйозність намірів Пекіна в майбутньому відправити людей на Марс. Дослідження, опубліковане в Journal of Deep Space Exploration, показало, що астронавти можуть виробляти рідке паливо — метанол — із вуглекислого газу атмосфери Марса, пише South China Morning Post.

Вчені створили спеціальний каталізатор, який перетворює вуглекислий газ на рідке паливо — метанол. Нагадуємо, що 95% атмосфери Марса складається з вуглекислого газу. Тому вчені вважають, що за допомогою їхнього каталізатора майбутні астронавти зможуть виробляти ракетне паливо на Червоній планеті.

Каталізатор являє собою суміш міді та натрію, нанесену на пористу кристалічну структуру. Він сприяє реакції вуглекислого газу з воднем, який можна отримувати з водяного льоду на Марсі, в результаті чого утворюється метанол. Під час експериментів кожен кілограм каталізатора дозволяв отримувати близько 245 грамів метанолу на годину.

При цьому метанол можна використовувати не лише як ракетне паливо, а й як паливо для виробництва електроенергії, а також як хімічну сировину для будівельних матеріалів та інших продуктів на Марсі, вважають вчені.

Можливість виробництва ракетного палива та базових хімічних речовин на Марсі дозволить значно скоротити обсяг вантажів, що доставляються з Землі, та зменшити витрати на пілотовані місії на Червону планету. Також це зробить майбутні бази на Марсі більш автономними.

У той час як NASA переважно розглядає можливість перетворення вуглекислого газу на Марсі на метан, щоб використовувати його як ракетне паливо, китайські вчені віддали перевагу метанолу.

За їхніми словами, для зберігання метану потрібні надзвичайно низькі температури, а метанол залишається рідким при кімнатній температурі. Це спрощує його зберігання та розширює можливості його використання.

Наразі Китай не оголошував, коли планує відправити своїх астронавтів на Марс. Наразі відомо про плани КНР вперше відправити китайських астронавтів на Місяць до 2030 року.

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