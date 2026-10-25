З Марса надійшов аномальний сигнал: вчені виявили його джерело

Сейсмометр посадкового модуля NASA "Вікінг-2" зафіксував на Марсі два аномальні сигнали. Один із них був саме тим, що вчені сподівалися виявити.

Дослідники провели новий аналіз даних, отриманих 50 років тому за допомогою сейсмометра посадкового модуля "Вікінг-2". Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі AGU Advances, один із двох аномальних сигналів був спричинений сейсмічною активністю під поверхнею Марса. Це означає, що саме в 1976 році, а не через кілька десятиліть, було виявлено перший землетрус на Червоній планеті, пише IFLScience.

Землетруси та сейсмічні хвилі, що ними створюються, є одним із найважливіших джерел інформації про внутрішню будову Землі. У 1975 році вчені з NASA встановили сейсмометр на посадковому модулі "Вікінг-2", який прибув на Марс, щоб дослідити геологію Червоної планети та виявити можливу сейсмічну активність.

Однак сейсмометр було встановлено у верхній частині апарату, через що прилад фіксував сильні шуми, спричинені вітром. Тому досі залишалося незрозумілим, чи були два зафіксовані аномальні сигнали спричинені землетрусами на Марсі, чи це просто перешкоди, викликані вітром.

Вчені змогли повноцінно зазирнути в надра Червоної планети лише за допомогою посадкового модуля NASA InSight, який працював на Червоній планеті з 2018 по 2022 рік Фото: NASA

Вчені змогли повноцінно зазирнути в надра Червоної планети лише за допомогою посадкового модуля NASA InSight, який працював на Червоній планеті з 2018 по 2022 рік. Його сейсмометр було розміщено безпосередньо на поверхні планети, і він зафіксував 1319 землетрусів. Таким чином вчені з’ясували, що Марс є сейсмічно активною планетою.

Вчені провели повторний аналіз аномальних сигналів, які отримав "Вікінг-2", а потім надіслав ці дані на Землю. Дослідники порівняли ці сейсмічні сигнали з даними, отриманими InSight, і з'ясували, що один сигнал, найімовірніше, був спричинений землетрусом на Марсі. Тобто це, ймовірно, перша реєстрація підземних поштовхів на Червоній планеті, і вона була зроблена 50 років тому.

За словами вчених, форма сейсмічної хвилі вражаюче схожа як на підземні поштовхи, зареєстровані на Землі, так і на дані сейсмометра посадкового модуля InSight.

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