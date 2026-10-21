Найбільший каньйон у Сонячній системі змінює Марс: цього не повинно відбуватися (фото)

Вчені з’ясували, що гігантська система каньйонів на Червоній планеті продовжує проявляти активність і змінювати вигляд Марса навіть через мільярди років після свого виникнення.

Астрономи отримали прямі докази того, що землетрус, зафіксований посадковим модулем NASA InSight, стався під Долинами Марінера. Наслідком цієї події стало зміщення гірських порід уздовж розлому глибоко в надрах кори Марса. Це відкриття свідчить про те, що Долини Марінера є не "мертвими", а активними навіть через мільярди років після свого формування, хоча раніше вважалося, що такої активності бути не повинно. Дослідження опубліковано в журналі Nature Communications, пише Phys.

Найбільша система каньйонів у Сонячній системі, Долини Марінера, розташована на Марсі й має довжину майже 4000 км, ширину — 600 км та глибину — до 9 км.

Вчені дослідили сейсмічний сигнал, отриманий посадковим модулем InSight (який припинив свою роботу у 2022 році) у серпні 2021 року. Це єдиний землетрус, зафіксований апаратом NASA, епіцентр якого знаходився у західній півкулі Марса.

Землетрус стався в районі західної частини Долини Марінера, але всі ці роки його причина залишалася незрозумілою. На Марсі сейсмічний сигнал не обов’язково означає розрив у корі планети, адже він може бути спричинений падінням метеоритів та масштабними зсувами.

Найбільша система каньйонів у Сонячній системі, Долини Марінера, розташована на Марсі й має довжину майже 4000 км, ширину — 600 км та глибину — до 9 км Фото: NASA

Вчені дослідили сейсмічні хвилі, спричинені землетрусом, які поширювалися всередині Марса й досягали апарату InSight. Вчені дійшли висновку, що жодне інше явище, окрім розриву кори, не може пояснити цей сейсмічний сигнал.

Як з’ясували вчені, цей землетрус був спричинений горизонтальним зсувом блоків кори Марса вздовж розлому, розташованого на глибині приблизно 20–40 кілометрів під поверхнею західної частини Долин Марінера.

Дослідження показує, що на Червоній планеті, де, на відміну від Землі, відсутня тектоніка літосферних плит, структури, що утворилися мільярди років тому, можуть і зараз впливати на геологічний ландшафт Марса.За словами вчених, не було повної впевненості в тому, що розломи кори під гігантською системою каньйонів на Марсі залишаються активними. Але виявилося, що ця частина планети точно не є "мертвою" у геологічному плані.

Це дослідження показує, що інші планети, які вважаються геологічно неактивними, насправді можуть мати таку активність.

Інші новини науки