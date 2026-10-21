Міжзоряна комета 3I/ATLAS принесла речовину з іншого світу: викинула 58 млрд кг (фото)

Нове дослідження припускає, що тепло нашої зірки спричинило викид у космос досить товстого шару ядра знаменитої комети.

З моменту відкриття міжзоряної комети 3I/ATLAS у липні 2025 року до початку 2026 року астрономи проводили спостереження за об’єктом, що прибув з іншої зоряної системи. Досі астрономи продовжують публікувати результати своїх досліджень, адже 3I/ATLAS — це лише третій виявлений у Сонячній системі міжзоряний об’єкт. Вивчення його природи має велике значення для розуміння умов, що існують в інших частинах нашої галактики. Нове дослідження, опубліковане в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, показує, що комета 3I/ATLAS втратила значну частину маси, а також товстий шар свого ядра, пише Phys.

Астрономи зібрали дані вимірювань, які проводилися, коли міжзоряна комета 3I/ATLAS перебувала найближче до Сонця наприкінці жовтня 2025 року та після цього періоду. Під дією сонячного тепла, як і всі відомі комети, 3I/ATLAS також втрачала речовину. Астрономи з’ясували, якими є ці втрати.

Замерзлі речовини з ядра 3I/ATLAS під дією тепла випаровувалися й утворили газоподібну хмару, відому як кома комети. Згідно з розрахунками вчених, комета втратила від 18 до 58 мільярдів кілограмів речовини. Переважно це була вода, діоксид вуглецю (вуглекислий газ) та монооксид вуглецю.

Нове дослідження припускає, що тепло нашої зірки спричинило викид у космос досить товстого шару ядра знаменитої комети Фото: solar-system

Вчені також вирішили з’ясувати, який шар ядра комети було втрачено внаслідок втрати речовини. Астрономи уявили ядро комети у вигляді сфери з радіусом 1,3 кілометра та щільністю, характерною для комет Сонячної системи. Вони розрахували, наскільки зменшиться радіус ядра при втраті такої кількості речовини. При цьому комета могла втрачати не тільки газоподібну речовину, а й тверді частинки.

Якщо маси викинутого пилу та газу рівні, то, згідно з моделлю, ядро комети зменшилося приблизно на 10 метрів. Якщо ж пилу було вчетверо більше, ніж газу, цей показник сягає приблизно 26 метрів.

Міжзоряна комета 3I/ATLAS принесла до Сонячної системи речовину з іншої зоряної системи. Але під час подорожі нашою галактикою комета зазнавала впливу високоенергетичних частинок, які могли змінити хімічний склад її зовнішніх шарів. Тому виникає питання: чи справді астрономи отримали повне уявлення про первинний склад комети, чи ні?

Автори нового дослідження припускають, що тепло Сонця могло спричинити викид у космос навіть тих речовин, які залишилися незмінними з моменту народження комети 3I/ATLAS близько 10 мільярдів років тому.

Інші новини науки