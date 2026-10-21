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Міжзоряна комета 3I/ATLAS принесла речовину з іншого світу: викинула 58 млрд кг (фото)

Міжзоряна комета 3I/ATLAS принесла речовину з іншого світу: викинула 58 мільярдів кг
Міжзоряна комета 3I/ATLAS | Фото: NASA

Нове дослідження припускає, що тепло нашої зірки спричинило викид у космос досить товстого шару ядра знаменитої комети.

З моменту відкриття міжзоряної комети 3I/ATLAS у липні 2025 року до початку 2026 року астрономи проводили спостереження за об’єктом, що прибув з іншої зоряної системи. Досі астрономи продовжують публікувати результати своїх досліджень, адже 3I/ATLAS — це лише третій виявлений у Сонячній системі міжзоряний об’єкт. Вивчення його природи має велике значення для розуміння умов, що існують в інших частинах нашої галактики. Нове дослідження, опубліковане в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, показує, що комета 3I/ATLAS втратила значну частину маси, а також товстий шар свого ядра, пише Phys.

Астрономи зібрали дані вимірювань, які проводилися, коли міжзоряна комета 3I/ATLAS перебувала найближче до Сонця наприкінці жовтня 2025 року та після цього періоду. Під дією сонячного тепла, як і всі відомі комети, 3I/ATLAS також втрачала речовину. Астрономи з’ясували, якими є ці втрати.

Замерзлі речовини з ядра 3I/ATLAS під дією тепла випаровувалися й утворили газоподібну хмару, відому як кома комети. Згідно з розрахунками вчених, комета втратила від 18 до 58 мільярдів кілограмів речовини. Переважно це була вода, діоксид вуглецю (вуглекислий газ) та монооксид вуглецю.

Міжзоряна комета 3I/ATLAS принесла речовину з іншого світу: викинула 58 мільярдів кг
Нове дослідження припускає, що тепло нашої зірки спричинило викид у космос досить товстого шару ядра знаменитої комети
Фото: solar-system

Вчені також вирішили з’ясувати, який шар ядра комети було втрачено внаслідок втрати речовини. Астрономи уявили ядро комети у вигляді сфери з радіусом 1,3 кілометра та щільністю, характерною для комет Сонячної системи. Вони розрахували, наскільки зменшиться радіус ядра при втраті такої кількості речовини. При цьому комета могла втрачати не тільки газоподібну речовину, а й тверді частинки.

Якщо маси викинутого пилу та газу рівні, то, згідно з моделлю, ядро комети зменшилося приблизно на 10 метрів. Якщо ж пилу було вчетверо більше, ніж газу, цей показник сягає приблизно 26 метрів.

Міжзоряна комета 3I/ATLAS принесла до Сонячної системи речовину з іншої зоряної системи. Але під час подорожі нашою галактикою комета зазнавала впливу високоенергетичних частинок, які могли змінити хімічний склад її зовнішніх шарів. Тому виникає питання: чи справді астрономи отримали повне уявлення про первинний склад комети, чи ні?

Автори нового дослідження припускають, що тепло Сонця могло спричинити викид у космос навіть тих речовин, які залишилися незмінними з моменту народження комети 3I/ATLAS близько 10 мільярдів років тому.

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