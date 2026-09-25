Міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS та інопланетяни: можливо, ми не самотні у Всесвіті

Лише третій відомий міжзоряний об’єкт свідчить про те, що молекулярні попередники життя широко поширені у Чумацькому Шляху.

У липні 2025 року великий космічний об’єкт прибув до нас з-за меж Сонячної системи. Комета 3I/ATLAS стала лише третім міжзоряним об’єктом, який коли-небудь виявляли астрономи в Сонячній системі. Деякі вчені припустили, що це може бути космічний корабель інопланетян, але виявилося, що це, хай і не дуже звичайна, але все ж комета. Проте, як вважають вчені, цей космічний об’єкт може багато чого розповісти про потенційне позаземне життя, пише Live Science.

Зараз міжзоряна комета 3I/ATLAS віддаляється від Сонячної системи зі швидкістю приблизно 209 000 км/год. Вона знаходиться на відстані приблизно 1 770 000 000 кілометрів, тобто за орбітою Сатурна, і наближається до Урана, передостанньої планети Сонячної системи. До кінця 2025 року та на початку 2026 року комету 3I/ATLAS активно досліджували астрономи. Вважається, що вона утворилася приблизно 10–11 мільярдів років тому на околиці своєї зоряної системи, де температура становить приблизно мінус 240 градусів Цельсія.

Вчені вважають, що комети можуть переносити органічні речовини, що містять вуглець і є необхідними для зародження життя (пребіотичні молекули), на планети, де існують умови для підтримання життя. Молекули, що містять вуглець, слугують основою для біомолекул, тобто білків і нуклеїнових кислот, взаємодія яких призводить до виникнення життя.

Зараз міжзоряна комета 3I/ATLAS відлітає зі Сонячної системи зі швидкістю приблизно 209 000 км/год Фото: ESA

Комета 3I/ATLAS доводить, що пребіотичні молекули можуть існувати далеко за межами Сонячної системи. На це вказує хімічний склад об’єкта. Спостереження за кометою дозволили виявити набір хімічних сполук, які відіграють ключову роль в існуванні життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо.

Однією з таких речовин є ціаністий водень. Незважаючи на те, що це отруйний газ, було доведено, що він відіграє важливу роль у процесах зародження життя. Вважається, що він бере участь у синтезі амінокислот.

Також було виявлено колосальні обсяги формальдегіду та метанолу — речовин, що містять вуглець, — а також метану. Якщо метан утворився на планетах у рідній системі цієї комети, він міг утримувати тепло, роблячи умови на них більш сприятливими для виникнення життя.

Хімічні речовини, виявлені у складі комети 3I/ATLAS, у поєднанні з даними спостережень за іншими астрономічними об’єктами свідчать про те, що будівельні блоки життя широко поширені у Чумацькому Шляху. Тобто існує ймовірність того, що десь у нашій галактиці могло зародитися позаземне життя. Можливо, після сотень тисяч років еволюції воно перетворилося на розумних інопланетян.

Дані, отримані в ході досліджень 3I/ATLAS, не доводять, що в рідній системі комети мешкають інопланетяни, але така ймовірність існує.

Інші новини науки