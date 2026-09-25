Межзвездный объект 3I/ATLAS и инопланетяне: возможно, мы не одиноки во Вселенной

Лишь третий известный межзвездный объект свидетельствует о том, что молекулярные предшественники жизни широко распространены в Млечном Пути.

В июле 2025 года крупный космический объект прибыл к нам из-за пределов Солнечной системы. Комета 3I/ATLAS стала лишь третьим межзвездным объектом, когда-либо обнаруженным астрономами в Солнечной системе. Некоторые ученые предположили, что это может быть космический корабль инопланетян, но оказалось, что это пусть и не очень обычная, но все же комета. Тем не менее, как считают ученые, этот космический объект может многое рассказать о потенциальной внеземной жизни, пишет Live Science.

Сейчас межзвездная комета 3I/ATLAS улетает со скоростью примерно 209 000 км/ч из Солнечной системы. Она находится на расстоянии примерно 1 770 000 000 километров, то есть за орбитой Сатурна и приближается к Урану, предпоследней планете Солнечной системы. До конца 2025 года и в начале 2026 года комету 3I/ATLAS активно изучали астрономы. Считается, что она образовалась примерно 10-11 миллиардов лет назад на окраине своей звездной системы, где температуре составляет примерно минус 240 градусов Цельсия.

Ученые считают, что кометы могут переносить содержащие углерод органические вещества, необходимые для зарождения жизни (пребиотические молекулы), на планеты, где есть условия для поддержания жизни. Содержащие углерод молекулы служат основой для биомолекул, то есть белков и нуклеиновых кислот, взаимодействие которых приводит к возникновению жизни.

Сейчас межзвездная комета 3I/ATLAS улетает со скоростью примерно 209 000 км/ч из Солнечной системы Фото: ESA

Комета 3I/ATLAS доказывает, что пребиотические молекулы могут существовать далеко за пределами Солнечной системы. На это указывает химический состав объекта. Наблюдения за кометой позволили обнаружить набор химических соединений, играющих ключевую роль в существовании жизни в том виде, в каком мы ее знаем.

Одним из таких веществ является цианистый водород. Несмотря на то, что это ядовитый газ, было доказано, что он играет важную роль в процессах зарождения жизни. Считается, что он участвует в синтезе аминокислот.

Также были обнаружены колоссальные объемы формальдегида и метанола, содержащих углерод веществ, а также метана. Если метан образовался на планетах в родной системе этой кометы, он мог удерживать тепло, делая условия на них более благоприятными для возникновения жизни.

Химические вещества, обнаруженные в составе кометы 3I/ATLAS в сочетании с данными наблюдений за другими астрономическими объектами показывают, что строительные блоки жизни широко распространены в Млечном Пути. То есть существует вероятность того, что где в нашей галактике могла зародится внеземная жизнь. Возможно, после сотен тысяч лет эволюции она превратилась в разумных инопланетян.

Данные, полученные при изучении 3I/ATLAS не доказывают, что в родной системе кометы живут инопланетяне, но такая вероятность существует.

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