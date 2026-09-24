Самый редкий редкоземельный металл: новые атомные часы установили мировой рекорд точности

Ученые считают, что новые атомные часы помогут еще лучше уточнить продолжительность секунды.

Физики из Сингапура заявляют, что они создали атомные часы, которые являются самыми точными в мире. Испытания новых атомных часов на основе лютеция показали, что они потенциально превосходят в точности существующие атомные часы на основе цезия. Предполагается, что продолжительность секунды может быть пересмотрена. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, пишет New Atlas.

Атомные часы измеряют время, подсчитывая сверхточные квантовые переходы электронов между энергетическими уровнями в атомах. Электроны в атомах цезия-133 самых лучших атомных часов находятся на определенных орбитах и обладают конкретным запасом энергии. При облучении атомов микроволнами определенной частоты электроны переходят на более высокий энергетический уровень. Таким образом электроны в атомах начинают колебаться между квантовыми состояниями с постоянной частотой. Таким образом можно получить самое точное время.

Важной характеристикой атомных часов является низкая систематическая погрешность при измерении времени. Физики из Сингапура создали новые атомные часы на основе лютеция, а не цезия-133. Лютеций – это химический элемент с атомным номером 71, который завершает ряд лантаноидов в периодической таблице, что делает его менее подверженным нежелательным колебаниям. Кроме того, он практически не реагирует на тепловое излучение или изменения магнитного поля, что сводит к минимуму вероятность возникновения погрешностей из-за влияния окружающей среды.

Частота колебаний лютеция примерно в 10 000 раз превышает частоту колебаний цезия, что делает его, как говорят ученые, идеальным атомом для сверхточного и надежного измерения времени.

Но лютеций является самым редким из всех редкоземельных элементов на Земле, а его свойства как измерителя времени изучены хуже всего. Но ученые говорят, что они добились успеха, ведь им удалось создать самые точные часы в мире. Эксперименты показали, что атомы лютеция позволяют снизить уровень неопределенности при измерении времени настолько, что эти часы вошли в число лучших из лучших.

Ранее в этом году китайские физики добились показателя систематической неопределенности 4,4 × 10⁻¹⁹, используя атомные часы на основе ионов кальция. Но атомные часы на основе лютеция показало систематическую неопределенность на уровне всего 1,2 × 10⁻¹⁹. Физики считают, что смогут улучшить этот результат.

Тем временем возникает вопрос: насколько точной должна быть фундаментальная единица времени — секунда? В настоящее время она определяется как 9 192 631 770 периодов колебаний излучения, возникающего при переходе атома цезия-133 между энергетическими состояниями под воздействием микроволн.

Авторы исследования считают, что лютеций сможет обеспечить более высокую точность определения продолжительности секунды.

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