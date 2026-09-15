Межзвездная комета 3I/ATLAS прибыла к нам из холодного места, где почти нет света (фото)

Астрономы изучили хвост межзвездной кометы и обнаружили необычное соотношение химических веществ, которое не встречается у известных комет.

Прошло уже больше года с тех пор, как в Солнечной системе был обнаружен третий межзвездный объект – комета 3I/ATLAS, которая прибыла из другой звездной системы. Астрономы продолжают анализировать полученные ранее данные об этой необычной комете. Новое исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, показывает, что межзвездная комета 3I/ATLAS сформировалась там, где почти нет света, пишет Space.

В октябре прошлого года комета 3I/ATLAS приблизилась на максимально близкое расстояние к Солнцу, а в декабре она находилась максимально близко к Земле. Когда кометы приближаются к Солнцу, то их лед испаряется и вокруг ядра кометы образуется газовая кома. В то же время солнечный ветер, поток заряженных частиц, выходящий из Солнца, уносит вещество кометы и таким образом появляется кометный хвост.

Раньше астрономы изучали химический состав комы межзвездной кометы 3I/ATLAS, но теперь они впервые изучили химический состав ее хвоста. Исследование хвоста кометы дает больше информации о ее происхождении, чем исследование одной лишь комы. Сравнение данных может подсказать, где именно сформировалась комета. Если у кометы имеется более высокое соотношение азота к угарному газу, то она как правило, сформировалась в более холодных условиях.

Межзвездная комета 3I/ATLAS. Фотография обсерватории Джемини Фото: NOIRLab

Астрономы выяснили, что межзвездная комета 3I/ATLAS содержит больше азота, чем известные кометы в Солнечной системе. Это значит, что этот объект сформировался в очень холодных условиях вдали от своей звезды, куда практически не доставал ее свет.

Ученые считают, что комета 3I/ATLAS сформировалась так далеко от своей звезды, что температура там была ниже минус 240 градусов Цельсия. Это значит, что межзвездный объект появился на окраине своей звездной системы.

Сейчас, согласно расчетам, межзвездная комета 3I/ATLAS находится на краю Солнечной системы и должна ее покинуть либо в этом году, либо в начале следующего года. В любом случае этот объект является наиболее изученным среди трех известных межзвездных объектов. Скорее всего, астрономы в результате дальнейшего анализа архивных данных получат еще больше новой информации об этой комете.

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