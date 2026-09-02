Впервые к Альфа Центавра полетит космический корабль: миссия связана с инопланетянами (видео)

Некоммерческая организация из США собирается отравить к ближайшей звезде космический аппарат, который должен показать, что межзвездные путешествия возможны без футуристических технологий.

Первая в истории миссия к другой звезде, а именно Альфа Центавра, должна быть запущена в 2029 году, если все пойдет по плану. Организатором миссии выступает некоммерческая организация Fermi Explorer Mission, которая объявила о своем амбициозном проекте 1 сентября. Ожидается, что космический аппарат доберется к звезде Альфа Центавра за 80 000 лет. Стоимость проекта оценивается в 15 миллионов долларов, пишет Space.

Альфа Центавра — система из трех звезд, которая находится на расстоянии примерно 4,4 световых года от нас (примерно 40 трлн км), и это самая близкая к нам звездная система. В ней находится три звезды: Альфа Центавра А, Альфа Центавра В и Прокима Центавра, вокруг которой, как считается, вращается пригодная для жизни планета.

Відео дня

Альфа Центавра — система из трех звезд, которая находится на расстоянии примерно 4,4 световых года от нас Фото: NASA

Команда Fermi Explorer Mission заявила о том, что планирует в 2029 году отправить к Альфа Центавра небольшой космический аппарат, который будет нести на борту научные приборы, а также другую полезную нагрузку. При этом зонд Fermi Explorer будет впервые использовать траекторию полета, которую еще никогда не использовали. Хотя космические аппараты NASA "Вояджер-1" и "Вояджер-2" находятся в межзвездном пространстве, они не летят к какой-либо конкретной звезде. Аппарат Fermi Explorer имеет четкую цель.

Учредители Fermi Explorer Mission заявили, что цель миссии состоит в том, чтобы показать, что межзвездные путешествия даже без футуристических технологий возможны. Космический аппарат будет использовать специальный электрический двигатель, который позволит добраться к ближайшей звезде за 80 000 лет.

Команда Fermi Explorer Mission заявила о том, что планирует в 2029 году отправить к Альфа Центавра небольшой космический аппарат, который будет нести на борту научные приборы, а также другую полезную нагрузку Фото: space.com

Еще одна цель миссии состоит в том, чтобы люди задумались над парадоксом Ферми и его решением. Суть этого парадокса состоит в следующем: если в Млечном Пути так много потенциально пригодных для жизни планет, то где все разумные инопланетяне?

Учредители Fermi Explorer Mission считают, что существует всего три возможных объяснения парадокса Ферми:

Внеземной разум, похожий на человечество, встречается очень редко во Вселенной;

Внеземной разум не является редкостью, но любые цивилизации не могут существовать очень долго;

Внеземной разум существует во многих местах Вселенной и цивилизации могут жить долго, но разумные инопланетяне не дают о себе знать другим разумным видам по каким-то причинам.

Миссия Fermi Explorer может и не решит парадокс Ферми, но покажет, что разумные виды могут отправиться к ближайшей звезде способом, который не требует слишком много энергии или других ресурсов.

Другие новости науки