Исторический выход в открытый космос: астронавта МКС пришлось спасать (видео)

Во время лишь шестого в истории выхода в открытый космос, который совершили только женщины, был проведет ремонт Международной космической станции.

Двое астронавтов МКС, Софи Адено из Европейского космического агентства и Джессика Меир из NASA провели в открытом космосе, за пределами МКС, 6 часов 49 минут. За это время они заменили прибор, необходимый для стыковки космических кораблей и видеокамеру на внешней части Международной космической станции (МКС). Это был лишь шестой в истории выход в открытый космос, в котором принимали участие только женщины. Хотя миссия завершилась успешно, не обошлось без проблем со скафандром у Адено, пишет Space.

Во вторник, 1 сентября, в 15:40 по киевскому времени Софи Адено и Джессика Меир вышли в отрытый космос за пределы МКС, чтобы провести техническое обслуживание станции. Миссия в целом прошла успешно и завершилась в 22:29 по Киеву. Астронавты провели в открытом космосе 6 часов 49 минут.

Відео дня

За это время Меир и Адено заменили отражатель на стыковочном узле американского модуля "Гармония", который необходим для навигации и стыковки прибывающих на МКС грузовых и пилотируемых космических кораблей. Старый отражатель покрылся частицами от выбросов двигателей космический кораблей и уже не мог нормально выполнять свою функцию. Также астронавты заменили видеокамеру с высоким разрешением, позволяющую проводить видеосъемку всего, что происходит за пределами МКС.

Важной частью этой миссии была подготовка к будущему техническому обслуживанию Магнитного альфа-спектрометра (AMS), детектора физических частиц, установленного на МКС, который изучает состав космических лучей, ищет частицы антиматерии и пытается обнаружить частицы темной материи.

Астронавты хотели выполнить еще несколько важных задач по техническому обслуживанию орбитальной станции, но не успели этого делать. Дело в том, что Адено сообщила о том, что левый рукав скафандра потерял подвижность. Меир осмотрела скафандр, устранила проблему и Адено снова смогла нормально двигать рукой. Но после этого обе участницы исторического выхода в открытый космос вернулись обратно на борт МКС.

Для Меир это был уже седьмой выход в открытый космос, там она провела в общей сложности 49 часов 22 минуты. Теперь Меир занимает третье место среди всех женщин-астронавтов NASA по общему количеству выходов в открытый космос. Для Адено это был третий выход в открытый космос, там она провела в общей сложности 19 часов 42 минуты.

Другие новости науки