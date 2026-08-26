Исторический выход в открытый космос: астронавтам наконец-то удалось починить МКС (фото)

Двое астронавтов за 6,5 часов смогли установить новую антенну связи на Международной космической станции. Неделю назад у них не получилось это сделать.

Астронавты Анил Менон из NASA и Софи Адено из Европейского космического агентства 25 августа вышли в открытый космос, чтобы наконец-то заменить вышедшую из строя антенну связи на Международной космической станции (МКС). Для этого им потребовалось 6,5 часов. Адено вошла в историю, как первая гражданка Франции, побывавшая в открытом космосе, пишет Space.

Напоминаем, что 18 августа Менон и Адено вышли в открытый космос, что заменить неработающую антенну связи SGANT, которая перестала принимать и передавать данные в ноябре 2025 года. На МКС находятся две такие антенны, и хотя одна обеспечивает связь и передачу данных на Землю, необходимо, чтобы работали обе антенны на случай непредвиденных обстоятельств.

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Неделю назад астронавты не смогли за отведенное им время снять неработающую антенну, переместить ее на постоянное место хранения на внешней стороне космической станции и установить новую антенну. Во время выхода в открытый космос, который состоялся 25 августа, Менон и Адено удалось это сделать. Астронавты переместили сломанную антенну из временного места хранения в более постоянное место хранения. Запасная антенна была установлена ​​и подключена к системам электропитания и передачи данных.

Астронавты Анил Менон из NASA и Софи Адено из Европейского космического агентства 25 августа вышли в открытый космос, чтобы наконец-то заменить вышедшую из строя антенну связи на Международной космической станции Фото: NASA

Этот выход в открытый космос начался в 15:27 по киевскому времени и завершился ровно через 6,5 часов, в 21:57 по Киеву. Софи Адено вошла в историю, как первая женщина, гражданка Франции, совершившая выход в открытый космос. Учитывая то, что она побывала за бортом МКС уже два раза, ее общее время пребывания в открытом космосе составляет 12 часов 53 минуты. Менон уже третий раз побывал в открытом космосе и таким образом его общее время пребывания вне МКС теперь составляет 19 часов 20 минут.

Это был 283-й выход в открытый космос, который совершили астронавты МКС для проведения ремонта, технического обслуживания и модернизации орбитальной станции с 2001 года. Только в 2026 году астронавты уже 6 раз выходили в открытый космос с борта МКС, но это был лишь второй выход для экипажа 75-й экспедиции, который прибыл на орбиту 26 июля этого года.

Сейчас на МКС находятся 7 астронавтов: Анмил Менон, Джессика Меир, Джек Хэтэуэй из NASA, Софи Адено из Европейского космического агентства, а также россияне Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев.

Напоминаем, что несмотря на геополитическую ситуацию в мире, США и Россия продолжают сотрудничество на МКС. Американские космически корабли доставляют на орбиту российских астронавтов, а российские корабли – американских.

Международная космическая станция будет работать до 2030 года, после чего она будет спущена в атмосферу Земли, где большая ее часть сгорит. Обломки станции упадут в Тихий океан.

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