Історичний вихід у відкритий космос: астронавтам нарешті вдалося полагодити МКС (фото)

Двоє астронавтів за 6,5 годин змогли встановити нову антену зв’язку на Міжнародній космічній станції. Тиждень тому їм це не вдалося.

Астронавти Аніл Менон із NASA та Софі Адено з Європейського космічного агентства 25 серпня вийшли у відкритий космос, щоб нарешті замінити антену зв’язку на Міжнародній космічній станції (МКС), яка вийшла з ладу. На це їм знадобилося 6,5 годин. Адено увійшла в історію як перша громадянка Франції, яка побувала у відкритому космосі, пише Space.

Нагадуємо, що 18 серпня Менон та Адено вийшли у відкритий космос, щоб замінити несправну антену зв’язку SGANT, яка перестала приймати та передавати дані в листопаді 2025 року. На МКС є дві такі антени, і хоча одна забезпечує зв’язок та передачу даних на Землю, необхідно, щоб працювали обидві антени на випадок непередбачених обставин.

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Тиждень тому астронавти не змогли за відведений їм час зняти несправну антену, перемістити її на постійне місце зберігання на зовнішній стороні космічної станції та встановити нову антену. Під час виходу у відкритий космос, який відбувся 25 серпня, Менон і Адено змогли це зробити. Астронавти перемістили несправну антену з тимчасового місця зберігання у більш постійне місце зберігання. Запасна антена була встановлена та підключена до систем електроживлення та передачі даних.

25 серпня астронавти Аніл Менон із NASA та Софі Адено з Європейського космічного агентства вийшли у відкритий космос, щоб нарешті замінити антену зв"язку на Міжнародній космічній станції, яка вийшла з ладу Фото: solar-system

Цей вихід у відкритий космос розпочався о 15:27 за київським часом і завершився рівно через 6,5 годин, о 21:57 за київським часом. Софі Адено увійшла в історію як перша жінка, громадянка Франції, яка здійснила вихід у відкритий космос. З огляду на те, що вона вже двічі виходила за межі МКС, її загальний час перебування у відкритому космосі становить 12 годин 53 хвилини. Менон уже втретє побував у відкритому космосі, і таким чином його загальний час перебування поза МКС тепер становить 19 годин 20 хвилин.

Це був 283-й вихід у відкритий космос, який здійснили астронавти МКС для проведення ремонту, технічного обслуговування та модернізації орбітальної станції з 2001 року. Лише у 2026 році астронавти вже 6 разів виходили у відкритий космос з борту МКС, але це був лише другий вихід для екіпажу 75-ї експедиції, який прибув на орбіту 26 липня цього року.

Наразі на МКС перебувають 7 астронавтів: Анміл Менон, Джессіка Мейр, Джек Хетевей із NASA, Софі Адено з Європейського космічного агентства, а також росіяни Петро Дубров, Анна Кікіна та Андрій Федяєв.

Нагадуємо, що, незважаючи на геополітичну ситуацію у світі, США та Росія продовжують співпрацю на МКС. Американські космічні кораблі доставляють на орбіту російських астронавтів, а російські кораблі — американських.

Міжнародна космічна станція працюватиме до 2030 року, після чого її спускатимуть у земну атмосферу, де більша її частина згорить. Уламки станції впадуть у Тихий океан.

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