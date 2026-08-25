Ювілейний політ у космос: ракета Ілона Маска встановила новий світовий рекорд (відео)

Компанія SpaceX встановила рекорд із повторного використання першого ступеня ракети Falcon 9 під час 100-го запуску в космос у 2026 році.

Компанія SpaceX Ілона Маска постійно відправляє на навколоземну орбіту інтернет-супутники Starlink на борту ракет Falcon 9. Але запуск, що відбувся 25 серпня, став рекордним. SpaceX у 37 раз відправила в космос один і той самий перший ступінь частково багаторазової ракети Falcon 9, пише Space.

У вівторок, 25 серпня, о 12:33 за київським часом ракета Falcon 9 стартувала з космодрому на мисі Канаверал у Флориді із 29 супутниками Starlink на борту. Це був 100-й політ ракет Falcon 9 у 2026 році та рекордний 37-й запуск для першого ступеня цієї ракети, прискорювача з позначенням B1067. Після запуску прискорювач повернувся Землю для повторного використання.

Відео дня

Це був 77-й запуск ракет Falcon 9 у 2026 році, присвячений збільшенню угруповання супутників Starlink, яке вже налічує понад 11 000 діючих космічних апаратів.

Falcon 9 робить найбільше у світі запусків у космос. 2025 року ракети цієї серії здійснили 165 польотів і всі вони були успішними. Це більше запусків, аніж здійснили всі орбітальні ракети у світі разом узяті.

Секрет успіху ракети Falcon 9, завдяки якому її експлуатація та запуски в космос обходяться дешевше, ніж у конкурентів, полягає в тому, що це частково багаторазова ракета. Тобто верхній ступінь ракети виводить корисне навантаження на орбіту і там залишається, але нижній ступінь повертається на посадковий майданчик і його можна використовувати для нового запуску.

Китай зараз активно працює над тим, щоб скласти серйозну конкуренцію SpaceX на ринку багаторазових ракет. У липні успішно повернулася після запуску нижній ступінь ракети "Чанчжен-10B", а зовсім недавно те саме здійснив нижній ступінь ракети Zhuque-3. Але жоден з них не був повторно використаний для нового запуску у космос.

У той же час у компанії SpaceX шість перших ступенів ракет Falcon 9 здійснили не менше 30 польотів у космос, але абсолютним лідером після сьогоднішнього польоту є прискорювач B1067.

Компанія Ілона Маска не зупиняється на досягнутому і планує найближчим часом замінити ракети Falcon 9 на повністю багаторазові ракети Starship. Обидві ступені цієї ракеті можуть повертатися назад на Землю після запуску в космос і їх можна використовувати знову. Але для цього ракета Starship має повністю успішно завершити усі випробування.

Інші новини науки