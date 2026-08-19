Китайська приватна ракета вперше в історії повернулася на Землю після запуску в космос (відео)

Це було перше успішне приземлення першого ступеня приватної ракети-носія Zhuque-3, яка минулого разу вибухнула під час посадки.

Приватна китайська компанія LandSpace повідомила, що перший ступінь її ракети-носія орбітального класу Zhuque-3 успішно повернувся на Землю після запуску в космос 19 серпня. Вперше це вдалося зробити ракеті, створеній приватною компанією в Китаї. І це другий випадок успішного приземлення першого ступеня ракети-носія в історії Китаю, пише Space.

Першою китайською ракетою, перший ступінь якої успішно повернувся на Землю після запуску в космос у липні цього року, стала "Чанчжен-10B", створена державною Китайською аерокосмічною науково-технічною корпорацією. Другою китайською ракетою, якій вдалося це зробити, стала Zhuque-3, створена приватною компанією LandSpace.

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MISSION SUCCESS | ZhuQue-3 Y2 Reusable Launch Vehicle Achieved Full Success in Orbital Insertion and First-Stage Recovery



On August 19, 2026, at 07:35 (UTC+8), the ZhuQue-3 (ZQ-3) Y2 reusable launch vehicle lifted off from the Dongfeng Commercial Space Innovation Pilot Zone.… pic.twitter.com/fshijOxgtc — LandSpace (@LandSpace_Tech) August 19, 2026

Якщо перший ступінь "Чанчжен-10B" приземлився на морську посадкову площадку за допомогою спеціальних сіток, то перший ступінь ракети Zhuque-3 приземлився на тверду землю і залишився у вертикальному положенні завдяки посадковим опорам, схожим на ті, що використовує ракета Falcon 9 компанії SpaceX.

Якщо перший ступінь "Чанчжен-10B" приземлився на морську посадкову площадку за допомогою спеціальних сіток, то перший ступінь ракети Zhuque-3 приземлилася на твердий ґрунт і залишилася у вертикальному положенні завдяки посадковим опорам Фото: space.com

Ракета Zhuque-3 стартувала 19 серпня о 2:35 за київським часом, і її другий ступінь вивів на навколоземну орбіту інтернет-супутник Honghu 03, розроблений компанією Hongqing Technology.

Ракета Zhuque-3 схожа на Falcon 9, яка здійснила свою першу посадку ще у 2015 році. Обидві ракети мають багаторазовий перший ступінь і одноразовий другий ступінь. Висота Zhuque-3 становить 66 метрів, а Falcon 9 — 70 метрів.

Китайська ракета може вивести на низьку навколоземну орбіту 18 300 кг корисного навантаження, а ракета компанії SpaceX — 22 800 кг. Однак ці дві ракети використовують абсолютно різне паливо. Zhuque-3 працює на рідкому кисні та рідкому метані, а Falcon 9 — на рідкому кисні та гасі.

Запуск, що відбувся 19 серпня, став уже другим для китайської ракети Zhuque-3 Фото: space.com

Запуск, що відбувся 19 серпня, став уже другим для китайської ракети Zhuque-3. Її перший запуск відбувся 2 грудня 2025 року. Тоді другий ступінь ракети вийшов на орбіту, як і планувалося. Але перший ступінь не зміг приземлитися: він вибухнув неподалік від запланованого місця посадки.

Китайські державні та приватні компанії активно працюють над створенням багаторазових ракет, які дозволяють значно здешевити запуски в космос. Саме завдяки відносно низькій вартості запуску в космос американська компанія SpaceX поки що є лідером на цьому ринку.

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