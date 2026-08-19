Китайская частная ракета впервые в истории вернулась на Землю после запуска в космос (видео)

Это было первое успешное приземление первой ступени частной ракеты-носителя Zhuque-3, которая прошлый раз взорвалась во время посадки.

Частная китайская компания LandSpace сообщила о том, что первая ступень ее ракеты-носителя орбитального класса Zhuque-3 успешно вернулась на Землю после запуска в космос 19 августа. Впервые это удалось сделать ракете, созданной частной компанией в Китае. И это второй случай успешного приземления первой ступени ракеты-носителя в истории Китая, пишет Space.

Первой китайской ракетой, первая ступень которой успешно вернулась на Землю после запуска в космос в июле этого года, стала "Чанчжэн-10B", созданная государственной Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией. Второй китайской ракетой, которой удалось это сделать, стала Zhuque-3, созданная частной компанией LandSpace.

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MISSION SUCCESS | ZhuQue-3 Y2 Reusable Launch Vehicle Achieved Full Success in Orbital Insertion and First-Stage Recovery



On August 19, 2026, at 07:35 (UTC+8), the ZhuQue-3 (ZQ-3) Y2 reusable launch vehicle lifted off from the Dongfeng Commercial Space Innovation Pilot Zone.… pic.twitter.com/fshijOxgtc — LandSpace (@LandSpace_Tech) August 19, 2026

Если первая степень "Чанчжэн-10B" приземлилась на морскую посадочную площадку с помощью специальных сетей, то первая ступень ракеты Zhuque-3 приземлилась на твердую землю и осталась в вертикальном положении благодаря посадочным опорам, которые похожи на те, что использует ракета Falcon 9 компании SpaceX.

Если первая степень "Чанчжэн-10B" приземлилась на морскую посадочную площадку с помощью специальных сетей, то первая ступень ракеты Zhuque-3 приземлилась на твердую землю и осталась в вертикальном положении благодаря посадочным опорам Фото: space.com

Ракета Zhuque-3 стартовала 19 августа в 2:35 по киевскому времени, и ее вторая ступень доставила на околоземную орбиту интернет-спутник Honghu 03, разработанный компанией Hongqing Technology.

Ракета Zhuque-3 похожа на Falcon 9, которая совершила свою первую посадку еще в 2015 году. Обе ракеты имеют многоразовую первую ступень и одноразовую вторую ступень. Высота Zhuque-3 составляет 66 метров, а Falcon 9 – 70 метров.

Китайская ракета может вывести на низкую околоземную орбиту 18 300 кг полезной нагрузки, а ракета компании SpaceX — 22 800 кг. Однако две ракеты используют совершенно разное топливо. Zhuque-3 работает на жидком кислороде и жидком метане, а Falcon 9 – на жидком кислороде и керосине.

Запуск, состоявшийся 19 августа, стал уже вторым для китайской ракеты Zhuque-3 Фото: space.com

Запуск, состоявшийся 19 августа, стал уже вторым для китайской ракеты Zhuque-3. Ее первый запуск состоялся 2 декабря 2025 года. Тогда вторая ступень ракеты вышла на орбиту, как и планировалось. Но первая ступень не смогла приземлиться: она взорвалась недалеко от запланированного места посадки.

Китайские государственные и частные компании активно работают над созданием многоразовых ракет, которые помогают сделать запуски в космос намного дешевле. Именно из-за относительно низкой стоимости запуска в космос американская компания SpaceX пока что является лидером на этом рынке.

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