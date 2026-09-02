Історичний вихід у відкритий космос: астронавта МКС довелося рятувати (відео)

Під час лише шостого в історії виходу у відкритий космос, який здійснили виключно жінки, було проведено ремонт Міжнародної космічної станції.

Двоє астронавтів МКС, Софі Адено з Європейського космічного агентства та Джессіка Меїр з NASA, провели у відкритому космосі, за межами МКС, 6 годин 49 хвилин. За цей час вони замінили прилад, необхідний для стикування космічних кораблів, та відеокамеру на зовнішній частині Міжнародної космічної станції (МКС). Це був лише шостий у історії вихід у відкритий космос, у якому брали участь виключно жінки. Хоча місія завершилася успішно, не обійшлося без проблем зі скафандром у Адено, пише Space.

У вівторок, 1 вересня, о 15:40 за київським часом Софі Адено та Джессіка Мейр вийшли у відкритий космос за межі МКС, щоб провести технічне обслуговування станції. Місія загалом пройшла успішно і завершилася о 22:29 за київським часом. Астронавтки провели у відкритому космосі 6 годин 49 хвилин.

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За цей час Меїр та Адено замінили відбивач на стикувальному вузлі американського модуля "Гармонія", який необхідний для навігації та стикування вантажних і пілотованих космічних кораблів, що прибувають на МКС. Старий відбивач вкрився частинками від викидів двигунів космічних кораблів і вже не міг нормально виконувати свою функцію. Також астронавти замінили відеокамеру з високою роздільною здатністю, що дозволяє проводити відеозйомку всього, що відбувається за межами МКС.

Важливою частиною цієї місії була підготовка до майбутнього технічного обслуговування магнітного альфа-спектрометра (AMS), детектора фізичних частинок, встановленого на МКС, який досліджує склад космічних променів, шукає частинки антиматерії та намагається виявити частинки темної матерії.

Астронавти хотіли виконати ще кілька важливих завдань з технічного обслуговування орбітальної станції, але не встигли цього зробити. Справа в тому, що Адено повідомила, що лівий рукав скафандра перестав рухатися. Меїр оглянула скафандр, усунула проблему, і Адено знову змогла нормально рухати рукою. Але після цього обидві учасниці історичного виходу у відкритий космос повернулися на борт МКС.

Для Меїр це був уже сьомий вихід у відкритий космос, де вона провела загалом 49 годин 22 хвилини. Зараз Меїр посідає третє місце серед усіх жінок-астронавток NASA за загальною кількістю виходів у відкритий космос. Для Адено це був третій вихід у відкритий космос, там вона провела загалом 19 годин 42 хвилини.

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