Вперше могла бути знайдена темна матерія: фізики виявили щось дивне під землею

Більша частина матерії у Всесвіті — це темна матерія. Фізики ніколи не бачили її безпосередньо. Можливо, вперше було виявлено частинку цієї загадкової речовини.

Детектор LUX-ZEPLIN розташований на глибині 1,5 км під землею у штаті Південна Дакота, США, і здатний виявляти ймовірні частинки темної матерії. Фізики заявили, що вони виявили подію, яка не відповідає характеристикам жодних відомих елементарних частинок. Результати дослідження надіслано до журналу Physical Review Letters для рецензування, пише New York Times.

Темна матерія становить близько 85 % усієї матерії у Всесвіті, але вона не випромінює, не поглинає й не відбиває світло, а отже, її неможливо побачити безпосередньо. Однак темна матерія, яка, як вважається, утримує всі галактики та інші великомасштабні структури разом, впливає на видиму матерію за допомогою своєї гравітації, адже вона має масу. Але ніхто не знає, з яких частинок складається темна матерія. Головна теорія стверджує, що загадкова речовина може складатися з вімпів — масивних частинок, що слабо взаємодіють. Фізики вважають, що вімпи дуже рідко можуть стикатися з ядрами атомів і при цьому виділяють світло та енергію.

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Детектор LUX-ZEPLIN являє собою резервуар, заповнений 7 тоннами рідкого ксенону. Коли будь-які частинки стикаються з ядрами атомів ксенону, вони викликають характерні спалахи світла та потік електронів. Це можна використовувати для визначення характеристик вхідної частинки.

Детектор LUX-ZEPLIN являє собою резервуар, заповнений 7 тоннами рідкого ксенону Фото: гравитация

Фізики заявили, що вони виявили зіткнення, яке, здається, не відповідає характеристикам жодної з відомих елементарних частинок. Попередні результати вказують на те, що вчені, можливо, вперше виявили частинку темної матерії — вімп, маса якого, згідно з дослідженням, приблизно у 200 разів більша за масу протона. При цьому маса протона приблизно у 1800 разів більша за масу електрона. Ця частинка разом із нейтрино є найлегшою серед відомих частинок.

Однак фізики не стверджують, що їм вдалося безпосередньо виявити темну матерію, хоча дані дуже інтригують і існує висока ймовірність того, що зроблено фундаментальне відкриття. Потрібні додаткові дослідження, щоб виключити можливість того, що вчені виявили невідому взаємодію між частинками звичайної матерії.

Якщо результат дослідження підтвердиться, це стане одним із найважливіших відкриттів в історії фізики. Виявлення частинки темної матерії може розкрити деякі з найголовніших таємниць Всесвіту та суттєво змінити Стандартну модель фізики елементарних частинок.

Вчені заявили, що продовжать спостереження на детекторі LUX-ZEPLIN, щоб виявити хоча б ще кілька подібних інтригуючих подій, які б вказували на можливу наявність темної матерії.

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