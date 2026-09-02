Вперше до Альфи Центавра полетить космічний корабель: місія пов'язана з інопланетянами (відео)

Некомерційна організація зі США планує відправити до найближчої зірки космічний апарат, який має довести, що міжзоряні подорожі можливі без футуристичних технологій.

Перша в історії місія до іншої зірки, а саме до Альфи Центавра, має бути запущена у 2029 році, якщо все піде за планом. Організатором місії виступає некомерційна організація Fermi Explorer Mission, яка оголосила про свій амбітний проєкт 1 вересня. Очікується, що космічний апарат дістанеться до зірки Альфа Центавра за 80 000 років. Вартість проєкту оцінюється в 15 мільйонів доларів, пише Space.

Альфа Центавра — це система з трьох зірок, яка розташована на відстані приблизно 4,4 світлових років від нас (приблизно 40 трлн км), і це найближча до нас зоряна система. У ній є три зірки: Альфа Центавра А, Альфа Центавра В і Прокіма Центавра, навколо якої, як вважається, обертається придатна для життя планета.

Відео дня

Альфа Центавра — це система з трьох зірок, яка розташована на відстані приблизно 4,4 світлових років від нас Фото: NASA

Команда місії Fermi Explorer Mission заявила, що планує у 2029 році відправити до Альфи Центавра невеликий космічний апарат, який матиме на борту наукові прилади, а також інше корисне навантаження. При цьому зонд Fermi Explorer вперше використовуватиме траєкторію польоту, яку ще ніколи не застосовували. Хоча космічні апарати NASA "Вояджер-1" і "Вояджер-2" перебувають у міжзоряному просторі, вони не летять до якоїсь конкретної зірки. Апарат Fermi Explorer має чітку мету.

Засновники Fermi Explorer Mission заявили, що мета місії полягає в тому, щоб продемонструвати, що міжзоряні подорожі можливі навіть без футуристичних технологій. Космічний апарат використовуватиме спеціальний електричний двигун, який дозволить дістатися до найближчої зірки за 80 000 років.

Команда місії Fermi Explorer Mission заявила, що планує у 2029 році відправити до Альфи Центавра невеликий космічний апарат, який матиме на борту наукові прилади, а також інше корисне навантаження Фото: space.com

Ще одна мета місії полягає в тому, щоб люди замислилися над парадоксом Фермі та його вирішенням. Суть цього парадоксу полягає в наступному: якщо у Чумацькому Шляху так багато планет, потенційно придатних для життя, то де ж усі розумні інопланетяни?

Засновники Fermi Explorer Mission вважають, що існує лише три можливі пояснення парадоксу Фермі:

Позаземний розум, схожий на людство, зустрічається у Всесвіті дуже рідко;

Позаземний розум не є рідкістю, але жодна цивілізація не може існувати дуже довго;

Позаземний розум існує в багатьох місцях Всесвіту, і цивілізації можуть існувати довго, але розумні інопланетяни з якихось причин не дають про себе знати іншим розумним видам.

Місія Fermi Explorer, можливо, й не вирішить парадокс Фермі, але продемонструє, що розумні види можуть вирушити до найближчої зірки способом, який не вимагає надто багато енергії чи інших ресурсів.

Інші новини науки