Міжзоряна комета 3I/ATLAS прибула до нас із холодного місця, де майже немає світла (фото)

Астрономи дослідили хвіст міжзоряної комети й виявили незвичайне співвідношення хімічних речовин, яке не зустрічається у відомих кометах.

Минуло вже більше року з того часу, як у Сонячній системі було виявлено третій міжзоряний об’єкт — комету 3I/ATLAS, яка прибула з іншої зоряної системи. Астрономи продовжують аналізувати отримані раніше дані про цю незвичайну комету. Нове дослідження, опубліковане в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, показує, що міжзоряна комета 3I/ATLAS сформувалася там, де майже немає світла, пише Space.

У жовтні минулого року комета 3I/ATLAS наблизилася до Сонця на максимально близьку відстань, а в грудні вона перебувала найближче до Землі. Коли комети наближаються до Сонця, їхній лід випаровується, і навколо ядра комети утворюється газова кома. Водночас сонячний вітер — потік заряджених частинок, що виходить із Сонця, — відносить речовину комети, і таким чином з’являється кометний хвіст.

Раніше астрономи досліджували хімічний склад коми міжзоряної комети 3I/ATLAS, але тепер вони вперше дослідили хімічний склад її хвоста. Дослідження хвоста комети дає більше інформації про її походження, ніж дослідження лише коми. Порівняння даних може підказати, де саме сформувалася комета. Якщо у комети спостерігається вищий коефіцієнт співвідношення азоту до чадного газу, то вона, як правило, сформувалася в холодніших умовах.

Міжзоряна комета 3I/ATLAS. Фотографія обсерваторії "Джеміні" Фото: комета

Астрономи з’ясували, що міжзоряна комета 3I/ATLAS містить більше азоту, ніж відомі комети в Сонячній системі. Це означає, що цей об’єкт сформувався в дуже холодних умовах далеко від своєї зірки, куди її світло практично не доходило.

Вчені вважають, що комета 3I/ATLAS утворилася настільки далеко від своєї зірки, що температура там була нижчою за мінус 240 градусів Цельсія. Це означає, що міжзоряний об’єкт з’явився на околиці своєї зоряної системи.

Наразі, згідно з розрахунками, міжзоряна комета 3I/ATLAS перебуває на межі Сонячної системи і має покинути її або цього року, або на початку наступного року. У будь-якому разі цей об’єкт є найбільш вивченим серед трьох відомих міжзоряних об’єктів. Найімовірніше, астрономи в результаті подальшого аналізу архівних даних отримають ще більше нової інформації про цю комету.

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