150-річна таємниця Вестмінстерського абатства розкрита: хто похований у дивному саркофазі (фото)

Вчені з’ясували, чиї останки спочивають у римському кам’яному саркофазі, який було повторно використано через 700 років.

Вестмінстерське абатство — це знаменита церква в Лондоні, де відбувається коронація монархів Великої Британії, а також там їх ховають. Довгий час археологів ставив у глухий кут кам'яний саркофаг, виявлений у другій половині XIX століття у Вестмінстерському абатстві. На його кришці був висічений англосаксонський хрест XI століття, а на основі — похоронний напис римської епохи, що датується IV століттям. Тепер, через 150 років, вчені з’ясували, кого було поховано в цьому саркофазі. Стаття опублікована в Journal of the British Archaeological Association, пише Live Science.

Вестмінстерське абатство — це знаменита церква в Лондоні, де відбувається коронація монархів Великої Британії, а також там їх ховають Фото: Вiкiпедiя

Кам'яний саркофаг вперше було виявлено у 1869 році. Виявилося, що декор на бічних стінках саркофага виконаний у римському стилі, а латинський напис гласить: "На згадку про Валерія Амандіна. Валерій Супервентор і Марцелл встановили це на честь свого батька". Водночас на кришці саркофага було висічено величезний середньовічний християнський хрест. Це означає, що приблизно через 700 років саркофаг використали повторно для поховання важливого церковного діяча.

Тривалий час археологів ставив у глухий кут кам"яний саркофаг, виявлений у другій половині XIX століття у Вестмінстерському абатстві Фото: Live Science

Протягом майже 150 років археологи не знали, хто похований у цьому саркофазі, адже вважалося, що там не збереглися людські останки. Але вчені відкрили кам’яну труну й виявили добре збережений повний скелет.

Археологи з’ясували, що померлий був чоловіком зростом близько 175 см і помер у віці від 35 до 49 років. У чоловіка виявили ознаки остеоартриту та сліди двох зажитих переломів ребер. Аналіз кісток показав, що чоловіка поховали в період між 987 і 1052 роками. Вчені припустили, що в саркофазі, найімовірніше, похований абат.

Археологи з"ясували, що померлий був чоловіком зростом близько 175 см і помер у віці від 35 до 49 років Фото: Live Science

Спираючись на дати життя та періоди служіння абатів Вестмінстерського абатства, археологи виділили кілька ймовірних кандидатур, але потім дійшли висновку, що, найімовірніше, у саркофазі похований Ельфвіг, який був абатом Вестмінстерського абатства у 993–1020 роках. Тобто в англосаксонський період історії Англії.

І все ж залишається незрозумілим, чому абат XI століття був похований у римському саркофазі IV століття, який використовували повторно. Археологи раніше не бачили, щоб стародавню кам’яну труну римської епохи використовували для поховання через сотні років.

Можливо, Валерій Амандін, який жив у IV столітті, був одним із перших християн, і, можливо, він був важливою постаттю в Лондоні, який тоді був одним із міст Римської імперії, але про його життя нічого не відомо.

Археологи також не знають, звідки взявся цей римський саркофаг. Вчені вважають, що спочатку саркофаг міг перебувати в римському мавзолеї, звідки його пізніше вилучили та перенесли в інше місце. Тому, можливо, в околицях Вестмінстерського абатства знаходиться прихована римська вілла з прилеглим до неї кладовищем, яку ще потрібно виявити.

Інші новини науки