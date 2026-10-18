Теракотова армія китайського імператора: вчені з'ясували, хто насправді її створив (фото)

Довгий час археологи вважали, що армію складали виключно дорослі чоловіки. Нові дані свідчать, що це не так.

2200 років тому китайські майстри створили Теракотову армію, що складається з тисяч статуй у натуральну величину. Це близько 8000 воїнів, 130 колісниць із 520 кіньми, а також 150 верхових коней. Ця армія мала охороняти гробницю китайського імператора Цинь Шихуанді. Вперше армію виявили у 1974 році, і відтоді її дослідження триває. Довгий час археологи вважали, що всю армію складали виключно дорослі чоловіки. Але результати дослідження китайських археологів, опублікованого в журналі Journal of Cultural Heritage, показують, що це не так, пише ScienceAlert.

2200 років тому китайські майстри створили Теракотову армію, що складається з тисяч статуй у натуральну величину Фото: TonyNojmanSK

Попередні дослідження були присвячені переважно технології створення Теракотової армії, а не тому, хто її створив. У результаті з’явилася теорія, що майстрами були виключно дорослі чоловіки. Хоча історичні документи свідчать, що в стародавніх китайських майстернях працювали також жінки та діти.

Тепер же відбитки пальців, залишені стародавніми майстрами на статуях Теракотової армії, дали змогу вченим з’ясувати, хто ж насправді її створив. Вчені дослідили 36 глиняних воїнів і виявили 79 відбитків пальців. Їх залишили на головах, руках, елементах обладунків і ногах. Ймовірно, відбитки з’явилися випадково, у процесі виготовлення статуй.

Тепер же відбитки пальців, залишені стародавніми майстрами на статуях Теракотової армії, дали змогу вченим з"ясувати, хто ж насправді її створив Фото: Wikipedia

За словами вчених, визначити вік і стать людини можна за розміром відбитка пальця та відстанями між лініями візерунка. Саме це вони й зробили, а також врахували усадку глини під час сушіння та випалу.

Виявилося, що у створенні Теракотової армії, ймовірно, брали участь не лише чоловіки, а й жінки та діти. Лише 45 % відбитків пальців, найімовірніше, належать дорослим чоловікам. Ще 32,7% — дорослим жінкам, а решта 22,3% — дітям віком до 15 років. За словами археологів, історичні документи свідчать, що діти часто були учнями досвідчених майстрів, тому вони також могли брати участь у створенні знаменитої армії.

Виявилося, що у створенні Теракотової армії, ймовірно, брали участь не лише чоловіки, а й жінки та діти Фото: ScienceAlert

І все ж варто зазначити, що археологи дослідили лише невелику кількість воїнів Теракотової армії, а отже, потрібні додаткові дослідження, щоб підтвердити висновки археологів. Проте отримані результати дають підстави припустити, що над створенням глиняної армії Цинь Шихуанді працювала набагато різноманітніша група людей, ніж вважалося раніше.

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