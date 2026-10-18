Терракотовая армия императора Китая: ученые выяснили, кто на самом деле ее создал (фото)

Долгое время археологи считали, что армию создавали исключительно взрослые мужчины. Новые данные показывают, что это не так.

2200 лет назад китайские мастера создали Терракотовую армию, состоящую из тысяч статуй в натуральную величину. Это около 8000 воинов, 130 колесниц с 520 лошадьми, а также 150 верховых лошадей. Эта армия должна была охранять гробницу императора Китая Цинь Шихуанди. Впервые армию обнаружили в 1974 году и с тех пор ее исследование продолжается. Долгое время археологи считали, что всю армию создавали исключительно взрослые мужчины. Но результаты исследования китайских археологов, опубликованного в журнале Journal of Cultural Heritage, показывает, что это не так, пишет ScienceAlert.

2200 лет назад китайские мастера создали Терракотовую армию, состоящую из тысяч статуй в натуральную величину Фото: TonyNojmanSK

Прошлые исследования были посвящены в основном технологии создания Терракотовой армии, а не тому, кто ее создал. В результате появилась теория, что мастерами были исключительно взрослые мужчины. Хотя исторические документы показывают, что древних китайских мастерских трудились также женщины и дети.

Теперь же отпечатки пальцев, оставленные древними мастерами на статуях Терракотовой армии, позволили ученым выяснить, кто же ее на самом деле создал. Ученые изучили 36 глиняных воинов и обнаружили 79 отпечатков пальцев. Их оставили на головах, руках, элементах доспехов и ногах. Вероятно, отпечатки появились непреднамеренно, в процессе изготовления статуй.

Теперь же отпечатки пальцев, оставленные древними мастерами на статуях Терракотовой армии, позволили ученым выяснить, кто же ее на самом деле создал Фото: Wikipedia

По словам ученых, определить возраст и пол человека можно по размеру отпечатка пальца и расстояниями между линями узора. Это они и сделали, а также учли усадку глины в процессе сушки и обжига.

Оказалось, что в создании Терракотовой армии, вероятно, участвовали не только мужчины, но также женщины и дети. Лишь 45% отпечатков пальцев, вероятнее всего, принадлежат взрослым мужчинам. Еще 32,7% — взрослым женщинам, а оставшиеся 22,3% — детям в возрасте до 15 лет. По словам археологов, исторические документы показывают, что дети были часто учениками опытных мастеров, поэтому они могли также участвовать в создании знаменитой армии.

Оказалось, что в создании Терракотовой армии, вероятно, участвовали не только мужчины, но также женщины и дети Фото: ScienceAlert

И все же стоит отметить, что археологи изучили небольшое количество воинов Терракотовой армии, а значит нужны дополнительные исследования, чтобы подтвердить выводы археологов. Тем не менее, полученные результаты позволяют предположить, что над созданием глиняной армии Цинь Шихуанди трудилась гораздо более разнообразная группа людей, чем считалось ранее.

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