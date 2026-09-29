Гробница первого императора Китая: строителей замуровали заживо, чтобы сохранить ее секрет

В марте 1974 года фермер по имени Ян Чжифа вышел на поле в китайской провинции Шэньси, где свирепствовала сильная засуха. Отчаянно нуждаясь в воде, он вместе с братьями начал копать колодец.

На пятый день работ лопата фермера наткнулась на что-то твердое под землей, пишет Фокус.

Как оказалось, это был вовсе не камень. По поверхностью фермеры обнаружили глиняный торс в натуральную величину и бронзовые наконечники стрел. Когда односельчане подняли на поверхность разбитые глиняные головы, старейшины ахнули. В ужасе они предупредили Яна, что он потревожил злых духов земли.

Но это было не так. Он наткнулся на передовой отряд войска безжалостного первого императора Китая — Цинь Шихуанди.

Так была открыта легендарная Терракотовая армия. До 700 тысяч подневольных рабочих десятилетиями лепили 8000 уникальных глиняных воинов, призванных охранять императора.

Согласно древним летописям, чтобы сохранить в тайне самые сокровенные секреты захоронения, инженеров и рабочих, возводивших центральную часть гробницы, замуровали внутри заживо — их ждала мучительная смерть от голода.

Когда археологи впервые вскрыли ямы с терракотовым войском, они стали свидетелями мимолетного чуда: воины были облачены в яркие одежды пурпурного, бирюзового и красного цветов.

Но сухой воздух оказался разрушительным для Терракотовой армии. В считанные часы древний лак на фигурах воинов начал сворачиваться, а краска осыпаться.

Раскопки приостановили на десятилетия, пока технологии не позволили сохранить цвета. Это открытие навсегда изменило жизнь Яна. Его деревню снесли ради строительства музея, а самого Яна наняли на государственную службу.

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