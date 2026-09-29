Гробниця першого імператора Китаю: будівельників замурували живцем, щоб зберегти її таємницю

У березні 1974 року фермер на ім’я Ян Чжифа вийшов на поле в китайській провінції Шеньсі, де лютувала сильна посуха. Відчайдушно потребуючи води, він разом із братами почав копати криницю.

На п'ятий день робіт лопата фермера натрапила на щось тверде під землею, пише Фокус.

Як виявилося, це був зовсім не камінь. На поверхні фермери виявили глиняний торс у натуральну величину та бронзові наконечники стріл. Коли односельці підняли на поверхню розбиті глиняні голови, старійшини ахнули. У жаху вони попередили Яна, що він розбудив злих духів землі.

Але це було не так. Він натрапив на передовий загін війська безжального першого імператора Китаю — Цинь Шихуанді.

Так було відкрито легендарну Теракотову армію. До 700 тисяч рабів десятиліттями ліпили 8000 унікальних глиняних воїнів, покликаних охороняти імператора.

Згідно з давніми літописами, щоб зберегти в таємниці найпотаємніші секрети поховання, інженерів та робітників, які зводили центральну частину гробниці, замурували всередині живцем — на них чекала мучна смерть від голоду.

Коли археологи вперше розкопали ями з теракотовим військом, вони стали свідками миттєвого дива: воїни були одягнені в яскравий одяг пурпурного, бірюзового та червоного кольорів.

Однак сухе повітря виявилося згубним для Теракотової армії. За лічені години стародавній лак на фігурах воїнів почав зсихатися, а фарба — обсипатися.

Розкопки призупинили на десятиліття, доки технології не дозволили зберегти кольори. Це відкриття назавжди змінило життя Яна. Його село знесли заради будівництва музею, а самого Яна взяли на державну службу.

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