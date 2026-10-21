NASA вперше відправляє на Місяць суперкомп'ютер зі штучним інтелектом (фото)
Місяцехід FLIP, на борту якого буде розташований унікальний суперкомп’ютер, готовий до відправлення на поверхню Місяця в рамках програми NASA "Артеміда".
Наприкінці цього року американська компанія Astrolab відправить свій місяцехід FLIP на південний полюс Місяця на борту посадкового модуля Griffin. Місія має назву Griffin-1 і відбудеться в рамках програми NASA "Артеміда", спрямованої на забезпечення сталого присутності людини на Місяці. На борту місяцехода FLIP буде встановлено Spaceborne Computer-4 від компанії Hewlett Packard Enterprise. Цей суперкомп’ютер зі штучним інтелектом розроблено спеціально для роботи в умовах космосу, пише Space.
Вперше в історії на поверхні Місяця відбудуться випробування роботи суперкомп’ютера та штучного інтелекту. Такі технології мають забезпечити підтримку майбутньої бази NASA на південному полюсі Місяця та досліджень астронавтів.
Spaceborne Computer-4 має невелику вагу, він компактний, але в ньому відсутня система охолодження. Він оснащений 64-бітним центральним процесором і графічним процесором. Для охолодження він використовуватиме систему охолодження місяцехода FLIP, а його живлення забезпечуватимуть батареї та сонячні панелі, встановлені на колісному апараті. Крім того, комп’ютер оснащений твердотільними накопичувачами (SSD) для зберігання даних.
Що робитимуть суперкомп’ютер і штучний інтелект на Місяці? Ця місія дозволить перевірити, як комп'ютер функціонує в екстремальних умовах Місяця, де спостерігаються різкі перепади температур, а також протягом двох земних тижнів триває ніч, коли неможливо отримати енергію за допомогою сонячних панелей. Комп’ютер має пережити кілька місячних ночей і продовжувати працювати в напівавтономному режимі.
Комп’ютер також виконуватиме такі завдання, як аналіз візуальних даних, отриманих під час місії, проведення автономних спостережень, а також навігацію, картографування та вивчення рельєфу Місяця.
У рамках місії планується перевірити можливості штучного інтелекту, хоча конкретні сфери його застосування на Місяці поки що не уточнюються.
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