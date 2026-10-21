NASA вперше відправляє на Місяць суперкомп'ютер зі штучним інтелектом (фото)

Місяцехід FLIP, на борту якого буде розташований унікальний суперкомп’ютер, готовий до відправлення на поверхню Місяця в рамках програми NASA "Артеміда".

Наприкінці цього року американська компанія Astrolab відправить свій місяцехід FLIP на південний полюс Місяця на борту посадкового модуля Griffin. Місія має назву Griffin-1 і відбудеться в рамках програми NASA "Артеміда", спрямованої на забезпечення сталого присутності людини на Місяці. На борту місяцехода FLIP буде встановлено Spaceborne Computer-4 від компанії Hewlett Packard Enterprise. Цей суперкомп’ютер зі штучним інтелектом розроблено спеціально для роботи в умовах космосу, пише Space.

Вперше в історії на поверхні Місяця відбудуться випробування роботи суперкомп’ютера та штучного інтелекту. Такі технології мають забезпечити підтримку майбутньої бази NASA на південному полюсі Місяця та досліджень астронавтів.

Вперше в історії на поверхні Місяця відбудуться випробування роботи суперкомп"ютера та штучного інтелекту. Такі технології мають забезпечити підтримку майбутньої бази NASA на південному полюсі Місяця та досліджень астронавтів Фото: space.com

Spaceborne Computer-4 має невелику вагу, він компактний, але в ньому відсутня система охолодження. Він оснащений 64-бітним центральним процесором і графічним процесором. Для охолодження він використовуватиме систему охолодження місяцехода FLIP, а його живлення забезпечуватимуть батареї та сонячні панелі, встановлені на колісному апараті. Крім того, комп’ютер оснащений твердотільними накопичувачами (SSD) для зберігання даних.

Наприкінці цього року американська компанія Astrolab відправить свій місяцехід FLIP на південний полюс Місяця на борту посадкового модуля Griffin Фото: space.com

Що робитимуть суперкомп’ютер і штучний інтелект на Місяці? Ця місія дозволить перевірити, як комп'ютер функціонує в екстремальних умовах Місяця, де спостерігаються різкі перепади температур, а також протягом двох земних тижнів триває ніч, коли неможливо отримати енергію за допомогою сонячних панелей. Комп’ютер має пережити кілька місячних ночей і продовжувати працювати в напівавтономному режимі.

Комп’ютер також виконуватиме такі завдання, як аналіз візуальних даних, отриманих під час місії, проведення автономних спостережень, а також навігацію, картографування та вивчення рельєфу Місяця.

У рамках місії планується перевірити можливості штучного інтелекту, хоча конкретні сфери його застосування на Місяці поки що не уточнюються.

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