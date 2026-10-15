Місяць зменшується в розмірах: астрономи з’ясували, з якою швидкістю це відбувається

Нові дані мають дуже важливе значення для планування розміщення майбутніх баз на Місяці.

Вченим давно відомо, що Місяць зменшується в розмірах, а точніше — його надра стискаються. Тепер вчені з’ясували, з якою швидкістю відбувається цей процес. При цьому внаслідок стискання Місяця на його поверхні в будь-який момент може статися землетрус. Нові дані показують, де краще розмістити майбутні бази на супутнику Землі. Дослідження опубліковано в журналі The Planetary Science Journal, пише Popular Science.

Найпопулярніша теорія стверджує, що Місяць утворився незабаром після формування Землі в результаті зіткнення з нашою планетою об’єкта розміром з Марс. З уламків, що відкололися від Землі, утворився природний супутник нашої планети. Спочатку Місяць був дуже гарячим, але потім почав охолоджуватися, і його надра охолоджуються досі.

Вчені вже давно знають, що Місяць зменшується в розмірах, тобто його надра стискаються, але нові дані дозволили визначити швидкість цього процесу. Ці дані було отримано за допомогою орбітального апарата Lunar Reconnaissance Orbiter, який вже понад 17 років займається дослідженням Місяця.

Виявилося, що процес стискання Місяця відбувається дуже повільно. У міру охолодження його надр за останні 400–800 мільйонів років радіус Місяця зменшився приблизно на 45 метрів. Це означає, що Місяць зменшується за 1 мільйон років на 6–11 сантиметрів або всього на 0,1 мікрометра на рік.

Виявилося, що процес стискання Місяця відбувається дуже повільно Фото: solar-system

На Землі землетруси у 90 % випадків відбуваються на межі літосферних плит. Але кора Місяця не поділена на ділянки. Це означає, що охолодження надр Місяця може призвести до землетрусів і появи розломів у будь-якій точці його поверхні.

Астрономи виявили, що на поверхні Місяця є понад 10 000 видимих розломів, пов’язаних із сейсмічною активністю. При цьому з’ясувалося, що відносно недавніх розломів набагато більше, ніж могли уявити вчені. Оскільки надра Місяця продовжують охолоджуватися й стискатися, то нові землетруси та розломи можуть виникнути в будь-який момент у будь-якій точці поверхні Місяця.

І все ж у зонах із найтовстішою корою розломів менше, а отже, такі ділянки можуть бути стабільнішими. Тобто саме на таких ділянках поверхні Місяця варто розміщувати місячні бази, вважають вчені.

NASA планує ввести в експлуатацію першу базу на Місяці вже на початку 2030-х років. Згідно з планом, база має бути розташована в районі південного полюса Місяця. Тепер, ймовірно, вченим з NASA доведеться вивчити висновки цього дослідження, щоб база опинилася в стабільному регіоні Місяця.

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