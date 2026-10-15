Луна уменьшается в размерах: астрономы выяснили, с какой скоростью это происходит

Новые данные имеют очень важное значение для планирования размещения будущих баз на Луне.

Ученым давно известно, что Луна уменьшается в размерах, если точнее, ее недра сжимаются. Теперь ученые выяснили, с какой скоростью происходит этот процесс. При этом в результате сжатия Луны на ее поверхности в любой момент может произойти землетрясение. Новые данные показывают, где лучше разместить будущие базы на спутнике Земли. Исследование опубликовано в журнале The Planetary Science Journal, пишет Popular Science.

Самая популярная теория гласит, что Луна образовалась вскоре после формирования Земли в результате удара по нашей планете объекта размером с Марс. Из обломков, отколовшихся от Земли образовался естественный спутник нашей планеты. Изначально Луна была очень горячей, но затем начала остывать и ее недра остывают до сих пор.

Ученые давно знают, что Луна уменьшается в размерах, то есть ее недра сжимаются, но новые данные позволили определить скорость этого процесса. Эти данные были получены с помощью орбитального аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter, который уже более 17 лет занимается исследованием Луны.

Оказалось, что процесс сжатия Луны происходит очень медленно. По мере остывания ее недр за последние 400–800 миллионов радиус Луны уменьшился примерно на 45 метров. Это значит, что Луна уменьшается за 1 миллион лет на 6–11 сантиметров или всего на 0,1 микрометра в год.

Оказалось, что процесс сжатия Луны происходит очень медленно Фото: NASA

На Земле землетрясения в 90% случаев происходят у границ литосферных плит. Но кора Луны не разделена на участки. Это означает, что остывание недр Луны может привести к землетрясениям и появлению разломов в любой точке ее поверхности.

Астрономы обнаружили, что на поверхности Луны находится более 10 000 видимых разломов, связанных с сейсмической активностью. При этом оказалось, что относительно недавних разломов намного больше, чем могли представить ученые. Поскольку недра Луны продолжают остывать и сжиматься, то новые землетрясения и разломы могут возникнуть в любой момент в любой точке поверхности Луны.

И все же в зонах с наиболее толстой корой разломов меньше, а значит такие участки могут быть более стабильными. То есть именно на таких участках поверхности Луны стоит размещать лунные базы, считают ученые.

NASA собирается ввести в эксплуатацию первую базу на Луне уже в начале 2030-х годов. Согласно плану, база должна быть размещена в районе южного полюса Луны. Теперь, вероятно, ученым из NASA нужно будет изучить выводы данного исследования, чтобы база оказалась в стабильном регионе Луны.

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