Полет на Марс может разбить сердце, в буквальном смысле: у ученых плохие новости

Полет на Красную планету может иметь для людей очень тяжелые последствия.

Когда астронавты впервые полетят на Марс, то они столкнутся с невесомостью и космической радиацией. Ученым уже известно, что оба этих фактора могут оказывать негативное влияние на организм человека. Авторы нового силосования, опубликованного в журнале PLOS ONE, показали насколько масштабной может быть проблема, особенно если речь идет о воздействии на сердце, пишет Phys.

Для того, чтобы более точнее выяснить, какие последствия для организма человека будет иметь длительное пребывание в космосе (полет на Марс и обратно займет около 3 лет), ученые провели эксперименты на крысах. Для этого использовались установки для имитации невесомости и космической радиации.

Сначала крыс поместили в условия невесомости с помощью специальной подвесной системы, чтобы жидкость перемещалась из нижней части тела в верхнюю, как это происходит в реальных условиях. Затем крыс подвергли воздействию радиации с уровнем облучения, эквивалентным многомесячному облучению в космосе. Эта часть эксперимента длилась 30 дней. В дальнейшем животным позволили прожить остаток жизни в обычных условиях. Общий период эксперимента составил около года, что эквивалентно примерно 25 годам человеческой жизни.

Ученые показали насколько масштабной может быть проблема длительных космических полетов, особенно если речь идет о воздействии на сердце Фото: New Atlas

Оказалось, что при дозе облучения 1,5 грея (единица измерения поглощенной дозы радиации) у крыс развился периваскулярный фиброз. Это образование рубцовой ткани вокруг коронарных сосудов, снабжающих сердце кровью. Через 270 дней после облучения объем рубцовой ткани увеличился вдвое и риск сердечного приступа значительно возрос. Изучение последствий влияния более низких доз радиации, сопоставимых с суммарным уровнем радиации, который могут получить астронавты во время полета на Марс, показало, что объем рубцовой ткани проявляется не сразу. Это означает, что последствия у человека могут проявиться лишь спустя десятилетия.

Также выяснилось, что спустя несколько месяцев после облучения в селезенке крыс отсутствовало две трети естественных клеток-убийц. Эти клетки уничтожают зараженные вирусами и раковые клетки. Если их мало, то иммунная система становится уязвимой. На это повлияло совместное воздействие невесомости и радиации.

Также ученые провели анализ геномов лейкоцитов у крыс. Спустя 235 дней после облучения у животных были обнаружены устойчивые мутации. Этот мутировавший тип клеток крови повышает риск развития лейкемии и в четыре раза увеличивает вероятность сердечных приступов и инсультов, говорят ученые.

Это плохие новости для будущих покорителей Марса, но результаты не стали сюрпризом для ученых. Данное исследование помогло более точно оценить масштаб проблем, связанных с длительными космическими полетами.

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