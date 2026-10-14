Возможно, найдены доказательства существования инопланетян: они могут никогда не попасть на Землю

На Марсе в специальной титановой трубке находится образец камня, который может служить доказательством того, что на Красной планете была внеземная жизнь.

Марсоход NASA Perseverance обнаружил на Марсе необычный камень, который мог быть создан в условиях, где присутствовала жизнедеятельность микроорганизмов. Марс ход взял образец горной породы, но он может так и не попасть на нашу планету, по крайней мере, в ближайшем будущем, пишет CNN.

Марсоход Perseverance во время исследования дельты давно высохшей реки на Марсе обнаружил странный камень. На Земле такие горные породы образуются в почвах и донных отложениях в результате жизнедеятельности микроорганизмов.

Perseverance взял образец горной породы и сейчас он хранится в титановой трубке внутри колесного исследователя Марса. Ученые из команды миссии Perseverance считают, что они впервые нашли на Марсе объект, который можно классифицировать как потенциальную биосигнатуру, то есть объект, содержащий признаки того, что на Красной планете в прошлом была жизнь. Но этот образец горной породы может так и не попасть на нашу планету.

Для того, чтобы выяснить, была ли на Марсе внеземная жизнь, необходимо изучить образцы местных горных пород на Земле. Инструменты Perseverance не позволяют этого сделать.

Образцы горных пород, собранные Perseverance Фото: NASA

У NASA была разработана программа Mars Sample Return, в рамках которой специальные космические аппараты должны были забрать этот и другие образцы горных пород, собранные Perseverance на Марсе, а затем доставить их на Землю. Но в 2024 году NASA приостановило разработку этой программы, а на данный момент она является закрытой.

Изначально планировалось, что в рамках программы Mars Sample Return ценные образцы с Марса прибудут на Землю в 2031 году. Затем этот срок сместили на 2033 год. Программа была приостановлена, а затем закрыта из-за того, что ее стоимость превысила 11 миллиардов долларов.

И все же глава NASA Джаред Айзекман надеется, что однажды образцы с Марса будут доставлены на Землю и мы узнаем, жили ли на Красной планете инопланетяне или нет. Но когда это произойдет, он не может сказать.

Ученые все еще надеются, что образцы, собранные марсоходом Perseverance, так или иначе будут доставлены на Землю. Например, в этом могут помочь частные компании, которые могут стать подрядчиками NASA и стоимость их миссий может быть в несколько раз меньше, чем 11 миллиардов долларов.

А пока что образцы горных пород находятся на Марсе и хранят свою тайну. Возможно на Марсе была жизнь, но возможно ее и не было. Неизвестно, когда мы получим ответ на один из самых интригующих вопросов.

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