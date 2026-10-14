Далекая планета подтвердила то, что подозревали ученые: открытие поможет найти Землю 2.0

Планета на расстоянии 320 световых лет от нас подтвердила теорию о процессе формирования планет и дала подсказку для поиска пригодных для жизни миров.

Астрономы обнаружили, что химический состав планеты WASP-189b, которая находится на расстоянии 320 световых лет от нас, поразительно похож на состав ее родной звезды. Это первое прямое доказательство фундаментальной теории о формировании планет. Открытие поможет ученым определять состав далеких планет земного типа и находить миры, потенциально пригодные для жизни. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет ScienceDaily.

Планета WASP-189b относится к особому классу газовых гигантов – это ультрагорячий Юпитер. Температура на таких газовых гигантах настолько высокая, что вещества, составляющие твердые горные породы, могут переходить в газообразное состояние. В атмосферах таких планет можно обнаружить такие химические элементы, как магний, кремний и железо, а это важные составляющие планет земного типа.

Ученые впервые измерили содержание магния и кремния в атмосфере планеты за пределами Солнечной системы. Оказалось, что соотношение магния и кремния в атмосфере WASP-189b практически полностью совпадает с соотношением этих элементов в составе родной звезды планеты.

Планета WASP-189b относится к особому классу газовых гигантов – это ультрагорячий Юпитер. Температура на таких газовых гигантах настолько высокая, что вещества, составляющие твердые горные породы, могут переходить в газообразное состояние. Иллюстрация Фото: Forbes

Это первое прямое доказательство фундаментальной теории о формировании планет. Считается, что планеты формируются внутри протопланетных дисков, состоящих из газа и пыли, окружающих молодые звезды. Считается, что химический состав атмосферы планеты-гиганта сохраняет информацию об условиях, в которых она изначально сформировалась. По сути протопланетный диск создан из того же материала, что из молодая звезда.

Данное открытие имеет огромное значение для поисков пригодных для жизни миров земного типа, то есть Земли 2.0. Изучая химический состав звезд, астрономы могут оценить относительное содержание материалов, образующих каменистые породы, которые доступны для формирования планет. Эти материалы определяют внутреннее строение планеты, ее геологическую активность и химический состав, а эти факторы влияют на то, могут ли на планете сложиться условия, пригодные для жизни.

Установив связь между химическим составом далекой планеты и ее звезды, астрономы получили новые подтверждения принципа, который может помочь в поиске потенциально обитаемых миров по всей нашей галактике.

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