Мост Эйнштейна: в космосе есть неожиданные проходы в другие реальности и туда можно попасть

Физики считают, что наша Вселенная родилась внутри черной дыры, а внутри нее теперь находятся маленькие Вселенные.

Что если наша Вселенная родилась внутри черной дыры, расположенной в совсем другой Вселенной? Физики допускают такую возможность. Если бы Вселенная возникла случайно, то в ней половина галактик должна была вращаться в одну сторону, а другая половина — в противоположную. Но на самом деле две трети наблюдаемых галактик вращаются против часовой стрелки, а одна треть – по часовой стрелке. Некоторые физики считают, что это подтверждает теорию космологии черных дыр, согласно которой наша Вселенная возникла внутри черной дыры из другой Вселенной. Но внутри нее находятся проходы в другие реальности, то есть маленькие Вселенные, куда можно попасть при определенных обстоятельствах, пишет Popular Mechanics.

Астрофизики обнаружили асимметрию во вращении галактик в 2011 году. Это указывало на возможное асимметричное распределение галактик во Вселенной. В прошлом году ученые подтвердили наличие этой асимметрии. Но причины возникновения такой асимметрии по-прежнему остаются загадкой.

Одно из возможных объяснений заключается в том, что наша Вселенная представляет собой внутреннюю область черной дыры, расположенной в другой Вселенной.

Сейчас считается, что Вселенная возникла из невероятно горячей и бесконечно плотной точки сингулярности в результате Большого взрыва. Но американский физик Никодем Поплавский считает, что наличие бесконечной плотности может указывать на то, что теория происхождения космоса не совсем полная.

Что если наша Вселенная родилась внутри черной дыры, расположенной в совсем другой Вселенной? Физики допускают такую возможность Фото: Wikipedia

Поплавский указывает на теорию гравитации Эйнштейна — Картана, способную решить эту проблему. Это расширение общей теории относительности, которое может найти применение в космологии черных дыр. В данной теории ключевую роль играет не кривизна пространства-времени, создающая гравитацию, согласно Эйнштейну, а кручение, то есть своеобразное закручивание геометрии пространства-времени.

Гипотеза Поплавского заключается в том, что наличие кручения в теории гравитации Эйнштейна-Картана указывает на способность каждой черной дыры создавать внутри себя миниатюрную Вселенную. Это означает, что любая крупная черная дыра в нашей Вселенной превращается в червоточину или мост Эйнштейна-Розена, которая соединяет нашу Вселенную с другими реальностями. Но внутри этих черных дыр существуют Вселенные, которые только начали свою эволюцию.

Физик считает, что при определенных условиях мы могли бы попасть в другие Вселенные. Гипотеза предполагает, что путешествие в сверхмассивную черную дыру более реально, чем мы думаем. Хотя другая реальность имеет свое пространство-время, не связанное с нашим.

И все же пока эта гипотеза представляет собой нечто из научной фантастики, ведь нет никаких наблюдаемых подтверждений тому, что крупные черные дыры ведут в параллельные миры. Также нет явных доказательств тому, что мы живем внутри черной дыры.

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