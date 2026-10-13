В любой момент наша реальность может исчезнуть: темная энергия ведет себя странным образом

Физики пришли к выводу, что темная энергия все же меняется со временем, а значит расширение Вселенной может остановиться. Это может привести к гибели космоса.

Долгое время ученые считали, что темная энергия, отвечающая за ускоренное расширение Вселенной, является постоянной, то есть она не менялась за 13,8 миллиардов лет существования Вселенной. Данные полученные за последние пару лет указывают на то, что темная энергия на самом деле может меняться со временем. Авторы нового исследования использовали альтернативную теорию гравитации, которая подтверждает это явление. Исследование опубликовано в журнале Physical Review D, пишет Phys.

Телепараллельная гравитация f(T) — это альтернативная теория гравитации, в которой гравитация описывается через кручение пространства-времени, а не через его кривизну, как в общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Последняя является главной теорией, описывающей гравитацию.

Физики использовали эту теорию в своем теоретическом исследовании, основанном на реальных данных наблюдений за космосом, чтобы показать, что темная энергия может меняться со временем и может не быть космологической постоянной.

Сейчас многие ученые считают, что плотность темной энергии является положительной и так было всегда с момента Большого взрыва, когда космос начал расширяться. Но новое исследование предполагает, что это не так.

Сейчас многие ученые считают, что плотность темной энергии является положительной и так было всегда с момента Большого взрыва, когда космос начал расширяться. Но новое исследование предполагает, что это не так Фото: phys.org

Одно и то же количество материи могло бы привести к двум совершенно разным сценариям космической эволюции. Один из сценариев согласуется со стандартной космологической моделью, описывающей эволюцию космоса, но другой вариант предполагает иное поведение темной энергии.

Альтернативная теория гравитации, на которую опирались физики, показала, что плотность темной энергии изначально была отрицательной, а затем около 9,5 миллиардов лет назад она стала положительной и такой остается до сих пор.

Ученые утверждают, что данный сценарий не противоречит результатам высокоточных проверок гравитации, проведенных в Солнечной системе. Этот сценарий может решить ряд давних противоречий в космологии, включая расхождение в оценках скорости расширения Вселенной.

С другой стороны, альтернативная теория гравитации допускает замедление и даже полную остановку ускоренного расширения космоса. Это может привести к тому, что в какой-то момент времени Вселенная перестанет расширяться и темную энергию победит гравитация. Таким образом Вселенная может начать сжиматься под действием гравитации и может вернуться в изначальное состояние сингулярности, в котором она пребывала до Большого взрыва. Проще говоря, вся привычная нам реальность просто исчезнет.

Другие новости науки