Квантовый пузырь может положить конец нашей реальности: это может произойти в любой момент

Законы квантовой механики могут привести к гибели нашей Вселенной. Но они же могут уберечь ее от одного из возможных смертельных исходов.

Одна из теорий о том, как может закончиться существование Вселенной, предполагает, что Вселенная находится не в самом стабильном состоянии. Если произойдет квантовый переход в более стабильное состояние, вся наша привычная реальность исчезнет. Но новое исследование, опубликованное в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, показывает, что этот сценарий менее вероятен, чем предполагалось, пишет Gizmodo.

Бозон Хиггса и разрушение Вселенной

Поле Хиггса состоит из бозонов Хиггса, которые придают массу всем известным элементарным частицам (кроме фотона, частицы света). По сути бозон Хиггса наделяет массой всю материю во Вселенной, иначе она была бы бесформенной кашей. Фундаментальные частицы приобретают массу в результате взаимодействия с полем Хиггса. Изучение этого взаимодействия привело физиков к созданию теории о том, что Вселенная находится не в самом стабильном состоянии, то есть не в состоянии истинного вакуума, а в состоянии ложного вакуума.

То есть, согласно теории, Вселенная пребывает не в состоянии с минимально возможной энергией. Если Вселенная решит в какой-то момент совершить квантовый переход в более стабильное состояние, то есть состояние истинного вакуума, возникнет квантовый пузырь. Он будет расширяться почти со скоростью света и полностью изменит всю нашу реальность, ведь изменятся все известные законы физики. Это привело бы к кардинальным изменениям свойств частиц и фундаментальных взаимодействий, что полностью бы изменило Вселенную, фактически приведя ее к гибели.

Блокировка от изменения нашей реальности

Но группа физиков с помощью моделирования обнаружила механизм, благодаря которому стремительное расширение ранней Вселенной создало квантовые эффекты, зафиксировавшие ее состояние. Таким образом, даже если Вселенная действительно находится в состоянии ложного вакуума, маловероятно, что она перейдет в иное состояние в результате распада ложного вакуума.

Ученые провели анализ эволюция квантовых полей в условиях стремительно расширяющегося пространства. Расчеты показали, что изначально во Вселенной существует космическая блокировка, не позволяющая ей перейти в иное состояние.

Но полученный результат не доказывает, что нынешнее состояние Вселенной останется стабильным навсегда, и не определяет точную вероятность того, что поле Хиггса в конечном итоге распадется. То есть результаты исследования не исключают полностью возможность распада ложного вакуума, но показывают, что она менее вероятна, чем предполагалось. Стоит отметить, что моделирование не учитывает изменение скорости расширения Вселенной или влияние поля Хиггса на гравитацию, что может привести к уничтожению привычной нам реальности.

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