Нобелевская премия по физике 2026: ученый поймал в Антарктиде "призраков" из космоса (фото)

Американский физик, охотник за “частицами-призраками” Фрэнсис Хальцен получил Нобелевскую премию по физике 2026 года.

Фрэнсис Хальцен получил Нобелевскую премию по физике 2026 года "за решающий вклад в работу нейтринной обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения". Нейтрино – это одни из самых неуловимых элементарных частиц во Вселенной, а IceCube – это уникальная нейтринная обсерватория, которая находится в Антарктиде.

Что такое нейтрино

Нейтрино — это фундаментальная элементарная частица, которая не имеет электрического заряда и почти не имеет массы. Она редко взаимодействует с обычной материей, а потому ее сложно обнаружить. Из-за этого нейтрино называют "частицами-призраками".

Нейтрино — это фундаментальная элементарная частица, которая не имеет электрического заряда и почти не имеет массы Фото: ScienceAlert

Астрофизические высокоэнергетические нейтрино, источником которых являются природные ускорители частиц, такие как взрывы сверхновых (так умирают массивные звезды) и активные сверхмассивные черные дыры в центрах галактик, летят через космос почти со скоростью света. Нейтрино проходят практические через все объекты и не встречают препятствий на своей пути. Даже сейчас, когда вы читаете этот текст, через ваше тело каждую секунду пролетает примерно триллионы нейтрино. Существует электронное, мюонное и тау-нейтрино, а также соответствующие античастицы из антиматерии.

Но источники нейтрино с самой высокой энергией все еще остаются загадкой и их пытаются обнаружить астрофизики. Известно, что нейтрино могут обладать энергией, которую не может придать частицам даже самый мощный ускоритель частиц в мире — Большой адронный коллайдер.

Кто такой Фрэнсис Хальцен

Фрэнсис Хальцен родился 23 марта 1944 года в бельгийском городе Тинен. В 1969 году защитил докторскую диссертацию в Левенском католическом университете в Бельгии. Это один из старейших университетов Европы, основанный в 1425 году. Хальцен является профессором Висконсинского университета в Мадисоне, США.

За что Фрэнсис Хальцен получил Нобелевскую премию по физике-2026

Нейтрино очень редко, но вступает во взаимодействие с ядрами атомов, а потому с помощью специальных детекторов их можно обнаружить. В 1988 году Фрэнсис Хальцен первым пришел к выводу, что лед в Антарктиде можно использовать для обнаружения неуловимых частиц нейтрино.

Его идея и научное руководство сыграли ключевую роль в создании нейтринной обсерватории IceCube. Чтобы обнаружить нейтрино, которые проходят сквозь Землю используется более пяти тысяч специальных детекторов, размещенных на глубине более 1,5 км подо льдом в Антарктиде. Когда нейтрино вступают во взаимодействие с ядрами атомов во льду, то создаются заряженные частицы, который излучают свет. Детекторы фиксируют этот свет.

Нейтринная обсерватория IceCube в Антарктиде Фото: ScienceAlert

Астрофизические нейтрино с очень большой энергией встречаются крайне редко, поэтому для их обнаружения необходим огромный объем льда. Нейтринная обсерватория IceCube, запущенная в 2011 году, использует кубический километр льда.

С помощью этой обсерватории ученые впервые обнаружили высокоэнергетические нейтрино, а также "частицы-призраки", которые прибыли из-за пределов Солнечной системы. Нейтрино с меньшей энергией создает Солнце, а также ядерные реакторы на Земле.

Именно благодаря Хальцену сейчас физики могут обнаруживать нейтрино, возникающие в результате процессов с чрезвычайно высокой энергией в глубоком космосе.

Данные, полученные в обсерватории IceCube позволяют лучше понять, как возникают высокоэнергетические нейтрино. Также эти данные могут помочь найти неизвестные космические явления.

Размер Нобелевской премии в 2026 году

Нобелевский фонд увеличил денежное вознаграждение для лауреатов Нобелевской премии. Данное решение приурочено к 125-летию премии. Теперь размер премии составляет 12 миллионов шведских крон или 1,2 миллиона долларов США или почти 55 миллионов гривен.

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