Огромная подземная структура связана с одним из крупнейших массовых вымираний на Земле

Ученые выяснили, что удар астероида, создавший кратер диаметром около 16 километров, мог быть одной из причин массового вымирания 370 миллионов лет назад.

Согласно исследованию, оказалось, что древний ударный кратер, скрытый под городом Эймс (штат Оклахома, США), почти на 100 миллионов лет моложе, чем считалось ранее. Поэтому ученые считают, что удар космического камня, создавшего этот кратер может быть одной из причин одного из пяти крупнейших массовых вымираний на Земле. Исследование опубликовано в журнале Meteoritics and Planetary Science, пишет Space.

Ударный кратер диаметром около 16 километров был обнаружен 35 лет назад с помощью сейсмического зондирования. Эту подземную структуру покрывает слой осадочных пород толщиной 2,7 километра.

Ранее считалось, что возраст кратера составляет примерно 467 миллионов лет. Эта оценка основывалась на данных о возрасте останков древних существ, похожих на угря, известный как конодонты. Как раз в этот период на Землю из космоса падали астероиды в большом количестве.

Теперь же ученые выяснили, что на самом деле возраст ударного кратера составляет 370 миллионов лет. Эти данные были получены благодаря анализу кристаллов циркона. Возраст этого минерала кристаллов можно определить, измерив содержание урана и свинца. Со временем изотопы урана распадаются, превращаясь в атомы свинца. Чем больше свинца в кристалле циркона, тем старше минерал.

Таким образом этот ударный кратер ученые связывают с девонским массовым вымиранием, произошедшим как раз 370 миллионов лет назад, когда на Земле вымерло до 40% всех морских обитателей.

Что касается останков конодонтов, то они оказались в горной породе задолго до падения астероида, создавшего кратер, который сейчас находится под городом Эймс. Эти останки просто были выброшены из более глубоких слоев горных пород во время падения астероида, считают ученые.

Хотя сам по себе удар космическое камня не мог бы вызвать массовое вымирание на Земле, он мог быть одной из его причин наравне со снижением уровня кислорода на планете и повышением уровня вулканической активности, говорят авторы исследования.

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