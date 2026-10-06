Обнаружена планета с рекордным возрастом: ученые не могут понять, как она появилась

Астрономы обнаружили планету с наименьшим возрастом среди всех известных миров. Пока неясно, как она смогла приобрести огромный размер так быстро.

Все планеты Солнечной системы появились примерно 4,6 миллиарда лет назад. Большинство планет вне Солнечной системы имеют возраст в несколько миллиардов лет. Теперь же астрономы обнаружили планету, которая имеет наименьший возраст среди всех известны миров – ей меньше одного миллиона лет. Это открытие может заставить астрономов изменить теории формирования планет. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Wired.

Планеты формируются внутри протопланетных дисков, состоящих из газа и пыли, которые окружают молодые звезды. Считается, что планеты, которые растут, создают пустые промежутки в материале протопланетного диска. О том, что такой промежуток существует в протопланетном диске молодой звезды Elias 2-24, расположенной на расстоянии 450 световых лет от нас, было известно уже несколько лет. Также в этом промежутке ранее был обнаружен источник света, который не удавалось классифицировать.

Теперь же астрономы представили убедительные доказательства того, что этим объектом является объект, связанный гравитацией со своей звездой, то есть планета. Она получила название Elias 2-24 b.

Если расстояние между Землей и Солнцем составляет 1 астрономическую единицу (150 млн км), то расстояние между планетой Elias 2-24 b и ее звездой составляет 55 астрономических единиц. Для сравнения, последнюю планету Солнечной системы, Нептун, и Солнце разделяют 30 астрономических единиц.

Расчеты показывают, что масса планеты Elias 2-24 b примерно в 1,9–4 раза больше массы Юпитера, но по размеру этот мир меньше, чем самая большая планета Солнечной системы. Поскольку возраст звезды Elias 2-24 составляет менее 1 миллиона лет, ученые считают, что планета Elias 2-24b имеет такой же возраст. А значит это самая молодая известная планета.

Одна из главных теорий формирования газовых гигантов гласит, что они образуются, когда твердое ядро ​​набирает массу и притягивает окружающий газ. Считается, что для образования планеты размером с Юпитер требуется около 5 миллионов лет. Но это верно, если планета находится на примерно том же расстоянии, что и Юпитер от Солнца – 5 астрономических единиц. Планета, которая находится дальше должна набирать массу намного больше времени.

Несмотря на то, что планета Elias 2-24b находится на расстоянии 55 астрономических единиц от своей звезды, она уже стала гигантом и полноценной планетой, хотя прошел всего 1 миллион лет. Пока астрономы не знают, каким образом это произошло. Это значит, что планеты гиганты могут формироваться быстрее, чем предполагают теории.

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