Виявлено планету з рекордним віком: вчені не можуть зрозуміти, як вона з’явилася

Астрономи виявили планету, яка є наймолодшою серед усіх відомих світів. Поки що незрозуміло, як їй вдалося так швидко досягти таких величезних розмірів.

Усі планети Сонячної системи з’явилися приблизно 4,6 мільярда років тому. Більшість планет поза межами Сонячної системи мають вік у кілька мільярдів років. Тепер же астрономи виявили планету, яка має найменший вік серед усіх відомих світів — їй менше одного мільйона років. Це відкриття може змусити астрономів змінити теорії формування планет. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Wired.

Планети формуються всередині протопланетних дисків, що складаються з газу та пилу, які оточують молоді зірки. Вважається, що планети, які ростуть, утворюють порожні проміжки в матеріалі протопланетного диска. Про те, що такий проміжок існує в протопланетному диску молодої зірки Elias 2-24, розташованої на відстані 450 світлових років від нас, було відомо вже кілька років. Також у цьому проміжку раніше було виявлено джерело світла, яке не вдавалося класифікувати.

Тепер же астрономи надали переконливі докази того, що цей об’єкт є об’єктом, пов’язаним гравітацією зі своєю зіркою, тобто планетою. Їй дали назву Elias 2-24 b.

Якщо відстань між Землею та Сонцем становить 1 астрономічну одиницю (150 млн км), то відстань між планетою Elias 2-24 b та її зіркою становить 55 астрономічних одиниць. Для порівняння: останню планету Сонячної системи, Нептун, і Сонце розділяють 30 астрономічних одиниць.

Розрахунки показують, що маса планети Elias 2-24 b приблизно в 1,9–4 рази перевищує масу Юпітера, але за розміром цей світ менший, ніж найбільша планета Сонячної системи. Оскільки вік зірки Elias 2-24 становить менше 1 мільйона років, вчені вважають, що планета Elias 2-24b має такий самий вік. А отже, це наймолодша відома планета.

Одна з головних теорій формування газових гігантів стверджує, що вони утворюються, коли тверде ядро набирає масу й притягує навколишній газ. Вважається, що для утворення планети розміром з Юпітер потрібно близько 5 мільйонів років. Але це вірно, якщо планета знаходиться приблизно на такій самій відстані, як і Юпітер від Сонця, — 5 астрономічних одиниць. Планета, яка знаходиться далі, повинна набирати масу набагато довше.

Незважаючи на те, що планета Elias 2-24b розташована на відстані 55 астрономічних одиниць від своєї зірки, вона вже стала гігантом і повноцінною планетою, хоча минуло лише 1 мільйон років. Поки що астрономи не знають, яким чином це сталося. Це означає, що гігантські планети можуть формуватися швидше, ніж передбачають теорії.

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