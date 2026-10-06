Цілком несподівана планета: вперше виявлено світ, створений померлою зіркою

Астрономи вперше виявили планету, яка обертається навколо зірки класу білий карлик.

Вчені виявили планету другого покоління, яка обертається навколо білого карлика, тобто залишку згаслої зірки. Саме з речовини останньої й утворився цей світ, який, як зазначають астрономи, вони не очікували виявити. Це відкриття важливе для розуміння майбутнього Сонячної системи, адже після смерті Сонця на місці нашої зірки також з’явиться білий карлик. Результати дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Space.

Коли вмирають зірки, схожі на Сонце, вони збільшуються в розмірах, перетворюються на червоних гігантів і викидають більшу частину своєї речовини в космос. Потім ці зірки стискаються і перетворюються на відносно невеликий (розміром із Землю) зоряний залишок — білий карлик.

Навколо зоряного залишку утворюється диск із речовини, схожий на протопланетний диск, у якому формуються планети навколо молодих звичайних зірок. Астрономи ще ніколи не бачили планету другого покоління, тобто ту, що сформувалася з матеріалу померлої зірки, навколо білого карлика. Тепер же вони вперше виявили її біля білого карлика під назвою HS 0209+0832, який знаходиться на відстані 790 світлових років від нас.

Навколо білого карлика утворюється диск із речовини, схожий на протопланетний диск, у якому формуються планети навколо молодих звичайних зірок. Ілюстрація Фото: space.com

Астрономи зізнаються, що це відкриття стало для них цілковитою несподіванкою. Справа в тому, що планети другого покоління зустрічаються надзвичайно рідко, і раніше їх бачили лише поблизу нейтронних зірок — залишків померлих масивних звичайних зірок.

Вчені з’ясували, що поруч із білим карликом знаходиться планета, проаналізувавши його атмосферу. Хімічний склад вказав на те, що цей зоряний залишок забирає речовину у сусідньої планети (у цьому немає нічого незвичайного, білі карлики роблять це з іншими зірками). Також хімічний склад вказав на те, що це не може бути планета першого покоління.

Подальші спостереження дозволили виявити саму планету, яка виявилася газовим гігантом розміром з Юпітер. Період обертання цього світа становить усього 4,4 земних дні (у Землі він становить 365 днів). Це означає, що планета знаходиться дуже близько до білого карлика, а тому зоряний залишок легко забирає у неї речовину.

За словами вчених, унікальність цієї планети полягає в тому, що вона утворилася з речовини, яку викинула в космос вмираюча зірка. Поки що це лише перший подібний об’єкт, але астрономи вважають, що таких планет може бути багато. Просто їх ще треба виявити.

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