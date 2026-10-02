Сонячна система зникне раніше, ніж вважали вчені: що її знищить

Перетворення Сонця на білого карлика може мати катастрофічні наслідки для Сонячної системи. Але її руйнування може статися й раніше.

Астрономи вважають, що Сонячна система існуватиме набагато менше часу, ніж показували попередні дослідження. Зовнішні планети, такі як Юпітер, Сатурн, Нептун і Уран, можуть відлетіти далі в космос після того, як Сонце перетвориться на білого карлика. Швидше за все, це вже не матиме значення для людства, адже наша планета зникне. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Independent.

Кілька століть астрономи вважали, що гравітаційна взаємодія між Юпітером і Сонцем зрештою порушить стабільність Сонячної системи. Але нещодавні дослідження показали, що як внутрішні, так і зовнішні планети матимуть стабільні орбіти надзвичайно довго. Наприклад, орбіти зовнішніх планет, таких як Уран і Нептун, мають залишатися стабільними протягом квінтильйона років. Якщо не відбудеться якогось втручання зовнішніх об’єктів нашої галактики.

Тепер же вчені з’ясували, що Сонячна система буде знищена набагато раніше. Після того, як Сонце перетвориться на білого карлика, Сонячна система, згідно з розрахунками, проіснує не мільярди мільярдів років, а близько одного мільярда років.

Приблизно через 5 мільярдів років Сонце перетвориться на червоного гіганта — зірку, що значно перевищуватиме розміри нашої планети. Ще приблизно через 3 мільярди років Сонце перетвориться на білого карлика (зоряний залишок розміром з нашу планету) після того, як втратить значну частину своєї маси. Раніше вважалося, що після цього планети Сонячної системи залишаться на стабільних орбітах. Але ці розрахунки ґрунтувалися на припущенні, що Сонце втрачатиме масу рівномірно.

Тепер вчені з'ясували, що Сонце, ймовірно, викидатиме речовину ривками протягом різних періодів часу та в різних напрямках. Це створить своєрідні гравітаційні поштовхи, які можуть змінити орбіти зовнішніх планет, і вони будуть викинуті далі в космос. Таким чином Сонячна система буде зруйнована набагато раніше, ніж очікувалося. Але це може статися навіть тоді, коли Сонце стане червоним гігантом: дослідження вказує на ймовірність такого розвитку подій на рівні 40%.

Варто зазначити, що руйнування Сонячної системи вже не матиме жодного значення для людства та інших форм життя, які можуть зберегтися на Землі в далекому майбутньому. Коли Сонце перетвориться на червоного гіганта, воно стане настільки яскравим і гарячим, що все життя на нашій планеті загине, а сама Земля, можливо, буде поглинена нашою зіркою.

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