Які об'єкти наблизилися до Сонця на найменшу відстань: це не Меркурій (фото)

Наближення до Сонця є небезпечною подією, але деякі об’єкти змогли пережити цю зустріч.

Здавалося б, найближчим до Сонця об’єктом є планета Меркурій. Але до нашої зірки набагато ближче знаходилися як природні, так і штучні об’єкти: астероїди, комети та космічний апарат, пише Live Science.

Планета Меркурій у найближчій до Сонця точці своєї орбіти знаходиться на відстані 47 мільйонів кілометрів від нашої зірки. Але є астероїди, які наближаються до Сонця ще ближче. Ці космічні камені, що перетинають орбіту Меркурія, мають дуже витягнуту орбіту.

Планета Меркурій у найближчій до Сонця точці своєї орбіти знаходиться на відстані 47 мільйонів кілометрів від нашої зірки Фото: NASA

З цієї групи астероїдів найближче до Сонця наближається астероїд 2024 YL3 довжиною 141 метр. Під час обертання навколо нашої зірки він наближається до Сонця на відстань 10,3 мільйона кілометрів.

Деякі астрономи вважають, що в районі орбіти Меркурія знаходяться гіпотетичні астероїди, так звані вулканоїди, які наближаються до Сонця ще ближче — на відстань близько 9 млн км. Щоправда, цих космічних каменів ще ніхто ніколи не бачив.

Що стосується космічних апаратів, то сонячний зонд "Паркер", який досліджує Сонце з 2018 року, вже тричі перебував на відстані 7,3 мільйона км від Сонця.

Сонячний зонд "Паркер", який досліджує Сонце з 2018 року, вже тричі перебував на відстані 7,3 мільйона км від Сонця Фото: NASA

Ще ближче до нашої зірки наближаються навколосонячні комети. Вони можуть наближатися до нашої зірки на відстань менше ніж 2,39 мільйона кілометрів. При цьому невеликі навколосонячні комети руйнуються під дією тепла Сонця, а більші зникають через вплив гравітації нашої зірки. Але деякі навколосонячні комети можуть пережити зустріч із Сонцем.

На знімку зонда SOHO ліворуч видно навколосонячну комету, яка наближається до Сонця Фото: NASA

Однією з комет стала Велика південна комета 1887 року, яка наблизилася до Сонця на відстань 718 070 км. На сьогодні ця комета залишається об’єктом, що максимально наблизився до Сонця.

Деякі астрономи вважають, що існують так звані комети, які падають на Сонце, яких поки що не вдалося виявити, але вони, згідно з розрахунками, повинні наближатися до нашої зірки на відстань менше 695 630 кілометрів, а потім зникати в надрах нашої зірки.

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