Спалах на Сонці в 100 разів сильніший за інші: таку магнітну бурю ми можемо не пережити

Вчені вважають, що рекордна сонячна пляма могла спричинити найпотужніший сонячний спалах в історії. Така подія може повторитися знову.

У 1947 році на Сонці було зафіксовано появу найбільшої групи сонячних плям в історії. Теоретично ці плями могли спричинити найпотужніший сонячний спалах серед усіх відомих. До такого висновку вчені дійшли після аналізу сотень сонячних спалахів. Знаменита геомагнітна буря 1859 року, відома як подія Керрінгтона, яка тривалий час вважалася найпотужнішою з усіх відомих, згідно з дослідженням, виглядає менш масштабною порівняно з магнітною бурею, яка могла накрити Землю в 1947 році. Подібна магнітна буря все ще може виникнути, і від неї можуть постраждати багато технологій: супутники, зв’язок, GPS, електромережі. Це може призвести до хаосу на нашій планеті. Дослідження опубліковано в журналі Philosophical Transactions of the Royal Society A, пише Study Finds.

Сонячні спалахи виникають, коли лінії магнітного поля над сонячними плямами раптово розриваються, вивільняючи величезну кількість енергії. Чим більша група сонячних плям, тим більша ймовірність появи найпотужнішого сонячного спалаху, який може спричинити найсильнішу магнітну бурю на Землі, від якої можуть постраждати існуючі технології.

У квітні 1947 року на Сонці з’явилося найбільше скупчення сонячних плям в історії, розміром у кілька десятків діаметрів Землі. Хоча не було зафіксовано появи потужного спалаху, вчені не виключають можливості того, що найпотужніший спалах в історії міг статися саме в 1947 році.

Сонячні спалахи виникають, коли лінії магнітного поля над сонячними плямами раптово розриваються, вивільняючи величезну кількість енергії Фото: NASA

Аналіз даних про 300 найпотужніших сонячних спалахів та їх екстраполяція на подію, що спостерігалася на Сонці у 1947 році, дозволила вченим дійти такого висновку. Теоретично тоді на Сонці міг виникнути спалах, який був би у 100 разів потужнішим за всі відомі прояви сонячної активності.

Важливо зазначити, що вчені не стверджують, що такий колосальний спалах дійсно відбувся. Це дослідження показує, що подібні події можуть трапитися і що вони мають набагато руйнівніший потенціал, ніж передбачалося. Спалахи такої потужності, згідно з розрахунками, можуть відбуватися на Сонці приблизно раз на 100 років. Це означає, що в будь-який момент у найближчому майбутньому людство може зіткнутися з катастрофою небачених масштабів.

Вчені також дійшли висновку, що величезний розмір сонячних плям не обов’язково призводить до виникнення найпотужніших сонячних спалахів. Можливо, саме тому такого викиду енергії й не було зафіксовано у 1947 році.

Також дослідники вважають, що найпотужніша магнітна буря в історії, яка сталася у 1859 році, відома як подія Керрінгтона, могла б втратити статус рекордсмена, якби в 1947 році сталася ще потужніша магнітна буря.

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