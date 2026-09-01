Найпотужніша магнітна буря може спричинити інтернет-апокаліпсис: що відбувається на Сонці

1 вересня 1859 року британський астроном Річард Керрінгтон вперше виявив спалахи на Сонці. На його честь було названо найпотужнішу магнітну бурю, яка може повторитися знову.

167 років тому астроном Річард Керрінгтон спостерігав за допомогою телескопа за сонячними плямами, коли раптом його засліпив спалах дуже яскравого світла. Ця подія тривала всього приблизно 5 хвилин, але назавжди увійшла в історію. 1 вересня 1859 року Керрінгтон першим відкрив таке явище, як сонячні спалахи. Перший описаний сонячний спалах став причиною найпотужнішої магнітної бурі на Землі, відомої тепер як подія Керрінгтона. Вона може повторитися знову, що може мати катастрофічні наслідки для сучасних технологій, пише Фокус.

Що таке спалах на Сонці

Сонячні спалахи — це вибухи, під час яких відбувається випромінювання та виділення енергії, що можуть супроводжуватися корональними викидами маси, тобто хмарами плазми. Спалахи на Сонці виникають у ділянках з більш холодною плазмою, відомих як сонячні плями, де лінії магнітного поля розриваються, а потім знову з'єднуються. Сонячні спалахи, якщо вони супроводжуються корональними викидами маси, можуть спричинити виникнення магнітної бурі на Землі, причому різної інтенсивності.

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Спалахи на Сонці поділяють на 5 класів

Сонячні спалахи, згідно з загальноприйнятою класифікацією, бувають класів А, В, С, М та Х. Кожен клас у 10 разів потужніший за попередній. При цьому потужність спалаху позначається цифрою біля літери, наприклад, спалах класу М7. Найпотужнішими спалахами є події класу Х, які можуть спричинити найсильніші геомагнітні бурі.

Чим небезпечні спалахи на Сонці

Випромінювання від спалаху досягає Землі за 8,5 хвилин і може спричинити порушення в роботі радіозв’язку. Хмара плазми від спалаху досягає нашої планети за 2–3 дні і може спричинити сильну магнітну бурю, що може призвести до серйозних порушень у роботі супутників, систем GPS і навіть електромереж.

Сонячні спалахи — це вибухи, що супроводжуються випромінюванням та виділенням енергії, які можуть супроводжуватися корональними викидами маси, тобто хмарами плазми Фото: NASA

Найпотужніша магнітна буря в історії

Річард Керрінгтон першим описав сонячний спалах і зрозумів, що ці вибухові події на Сонці спричиняють магнітні бурі на Землі, коли плазма стикається з магнітним полем нашої планети. Уже 2 вересня 1859 року Землю накрила найпотужніша магнітна буря в історії, яка тепер відома як подія Керрінгтона. Як стало відомо пізніше, корональний викид маси досяг Землі майже за 18 годин. Вважається, що спалах на Сонці був класу Х45. Через неї по всьому світу люди спостерігали полярне сяйво, аж до екватора, а також вийшли з ладу всі телеграфні системи. Це сучасний аналог інтернету, що на деякий час занурило світ у хаос, адже такого ніхто не очікував.

Найпотужніший сонячний спалах, який вдалося зафіксувати космічним апаратам, стався 4 листопада 2003 року. Він належить до класу Х28. Станом на 2026 рік подібних спалахів на Сонці не фіксували.

Що буде, якщо повториться подія Керрінгтона

Досі на Землі не було такої ж геомагнітної бурі, як та, що сталася у вересні 1859 року. Передбачається, що така буря, якщо вона виникне зараз, спричинить інтернет-апокаліпсис, адже відбудеться відключення від мережі мільярдів людей і підприємств. Тисячі супутників на орбіті можуть повністю перестати працювати, на тривалий час відключиться радіозв'язок, а більшість електромереж на планеті можуть повністю вийти з ладу. Тільки в США така магнітна буря може завдати збитків у розмірі до 2,5 трильйона доларів.

На щастя, настільки потужні сонячні спалахи, що спричиняють найсильніші магнітні бурі, трапляються приблизно раз на 500 років. Хоча спалахи з інтенсивністю, удвічі меншою, ніж під час події Керрінгтона, трапляються приблизно раз на 50 років.

Однак вчені не можуть точно сказати, коли відбудеться такий самий сонячний спалах, адже космічну погоду вкрай складно прогнозувати.