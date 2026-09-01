Самая мощная магнитная буря может вызвать интернет-апокалипсис: что происходит на Солнце

1 сентября 1859 года британский астроном Ричард Кэррингтон впервые открыл вспышки на Солнце. В его честь была названа самая сильная магнитная буря, которая может повториться снова.

167 лет назад астроном Ричард Кэррингтон наблюдал с помощью телескопа за солнечными пятнами и внезапно его ослепила вспышка очень яркого света. Это событие продолжалось всего примерно 5 минут, но навсегда вошло в историю. 1 сентября 1859 года Кэррингтон первым открыл такое явление, как солнечные вспышки. Первая описанная солнечная вспышка стала причиной появления самой мощной магнитной бури на Земле, известной теперь как событие Кэррингтона. Она может повториться снова, что может иметь катастрофические последствия для современных технологий, пишет Фокус.

Что такое вспышка на Солнце

Солнечные вспышки представляют собой взрыв с выделением излучения и энергии, который может сопровождаться корональными выбросами массы, то есть облаками плазмы. Вспышки на Солнце возникают в областях с более холодной плазмой, известных как солнечные пятна, где линии магнитного поля разрываются, а затем соединяются снова. Солнечные вспышки, если они сопровождаются корональными выбросами массы, могут вызвать появление магнитной бури на Земле, при чем разной интенсивности.

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Вспышки на Солнце разделяют на 5 классов

Солнечные вспышки, согласно общепринятой классификации, бывают класса А, В, С, М и Х. Каждый класс в 10 раз мощнее предыдущего. Пи этом мощность вспышки показывает цифра возле буквы, например, вспышка класса М7. Самими мощными вспышками являются события класса Х, которые могут вызвать самые сильные геомагнитные бури.

Чем опасны вспышки на Солнце

Излучение от вспышки достигает Земли за 8,5 минут и может вызвать нарушение в работе радиосвязи. Облако плазмы от вспышки достигает нашей планеты за 2-3 дня и может вызвать сильную магнитную бурю, что может привести к серьезным нарушениям в работе спутников, систем GPS, и даже электросетей.

Солнечные вспышки представляют собой взрыв с выделением излучения и энергии, который может сопровождаться корональными выбросами массы, то есть облаками плазмы Фото: NASA

Самая сильная магнитная буря в истории

Ричард Кэррингтон первым описал солнечную вспышку и понял, что эти взрывные события на Солнце вызывают магнитные бури на Земле, когда плазма сталкивается с магнитным полем нашей планеты. Уже 2 сентября 1859 году Землю накрыла самая мощная магнитная буря в истории, теперь известная как событие Кэррингтона. Как стал позже известно, корональный выброс массы достиг Земли почти за 18 часов. Считается, что вспышка на Солнце была класса Х45. Из-за нее по всему миру люди наблюдали полярное сияние, вплоть до экватора, а также вышли из строя все телеграфные системы. Это современный аналог интернета, что на некоторое время прогрузило мир в хаос, ведь такого никто не ожидал.

Самая сильная солнечная вспышка, которую смогли зафиксировать космические аппараты, произошла 4 ноября 2003 года. Она относится к классу Х28. По состоянию на 2026 год подобных вспышек на Солнце не фиксировали.

Что будет если повторится событие Кэррингтона

До сих пор на Земле не было такой же геомагнитной бури, как произошла в сентябре 1859 года. Предполагается, что такая буря, если она возникнет сейчас, вызовет интернет-апокалипсис, ведь произойдет отключение от сети миллиардов людей и предприятий. Могут полностью перестать работать тысячи спутников на орбите, на долго время отключится радиосвязь и могут полностью выйти из строя большинство электросетей на планете. Только в США такая магнитная буря может нанести ущерб в размере до 2,5 триллиона долларов.

К счастью, настолько мощные солнечные вспышки, вызывающие сильнейшие магнитные бури, происходят примерно раз в 500 лет. Хотя вспышки с вдвое меньшей интенсивностью, чем во время события Кэррингтона, происходят примерно раз в 50 лет.

Но ученые не могут точно сказать, когда появится такая же солнечная вспышка, ведь космическую погоду крайне сложно прогнозировать.