Вспышка на Солнце в 100 раз сильнее остальных: такую магнитную бурю мы можем не пережить

Ученые считают, что рекордное солнечное пятно могло создать самую сильную солнечную вспышку в истории. Такое событие может повториться снова.

В 1947 году на Солнце было зафиксировано появление самой большой группы солнечных пятен в истории. Теоретически эти пятна могли создать самую мощную солнечную вспышку среди всех известных. К такому выводу ученые пришли после анализа сотен солнечных вспышек. Знаменитая геомагнитная буря 1859 года, известная как событие Кэррингтона, долгое время считавшаяся самой мощной из всех известных, согласно исследованию, выглядит менее масштабной по сравнению с магнитной бурей, которая могла накрыть Землю в 1947 году. Подобная магнитная буря все еще может возникнуть и от нее могут пострадать многие технологии: спутники, связь, GPS, электросети. Это может привести к хаосу на нашей планете. Исследование опубликовано в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society A, пишет Study Finds.

Солнечные вспышки возникают, когда линии магнитного поля над солнечными пятнами внезапно разрываются, высвобождая огромное количество энергии. Чем больше группа солнечных пятен, тем больше вероятность появления самой мощной солнечной вспышки, которая может вызвать сильнейшую магнитную бурю на Землю, от которой могут пострадать существующие технологии.

В апреле 1947 года на Солнце появилось самое большое скопление солнечных пятен в истории размером в несколько десятков диаметров Земли. Хотя не было зарегистрировано появление мощной вспышки ученые не исключают возможность того, что самая мощная вспышка в истории могла бы возникнуть в 1947 году.

Солнечные вспышки возникают, когда линии магнитного поля над солнечными пятнами внезапно разрываются, высвобождая огромное количество энергии Фото: NASA

Анализ данных о 300 самых мощных солнечных вспышках и их экстраполяция на событие, наблюдаемое на Солнце в 1947 году, позволила ученым прийти к следующему выводу. Теоретически тогда на Солнце могла появиться вспышка, которая была бы в 100 раз мощнее всех известных проявлений солнечной активности.

Важно отметить, что ученые не утверждают, что такая колоссальная вспышка действительно произошла. Данное исследование показывают, что подобные события могут случиться и они обладают гораздо более разрушительным потенциалом, чем предполагалось. Вспышки подобной мощности, согласно расчетам, могут происходить на Солнце примерно раз в 100 лет. Это значит, что в любой момент в ближайшем будущем человечество может столкнуться с катастрофой невиданных масштабов.

Ученые также пришли к выводу, что огромный размер солнечных пятен не обязательно приводит к возникновению самых мощных солнечных вспышек. Возможно, поэтому такой выброс энергии и не был зафиксирован в 1947 году.

Также исследователи считают, что самая мощная магнитная буря в истории, возникшая в 1859 году, известная как событие Кэррингтона, могла потерять статус рекордсмена, если бы в 1947 году появилась более мощная магнитная буря.

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