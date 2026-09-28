Какие объекты приблизились к Солнцу на самое близкое расстояние: это не Меркурий (фото)

Приближение к Солнцу является опасным событием, но некоторые объекты смогли пережить эту встречу.

Казалось бы, самым близким объектом к Солнцу является планета Меркурий. Но к нашей звезде намного ближе находились как естественные, так и искусственные объекты: астероиды, кометы и космический аппарат, пишет Live Science.

Планета Меркурий в самой близкой к Солнцу точке своей орбиты находится на расстоянии 47 миллионов километров от нашей звезды. Но есть астероиды, которые подходят к Солнцу еще ближе. Эти космические камни, пересекающие орбиту Меркурия, имеют очень вытянутую орбиту.

Планета Меркурий в самой близкой к Солнцу точке своей орбиты находится на расстоянии 47 миллионов километров от нашей звезды Фото: NASA

Ближе всего из этой группы астероидов к Солнцу приближается астероид 2024 YL3 длиной 141 метр. Во время вращения вокруг нашей звезды, он подходит к Солнцу на расстояние 10,3 миллиона километров.

Некоторые астрономы считают, что в районе орбиты Меркурия находятся гипотетические астероиды, названные вулканоиды, которые подходят к Солнцу еще ближе – на расстояние около 9 млн км. Правда этих космических камней еще никто никогда не видел.

Что касается космических аппаратов, то солнечный зонд "Паркер", изучающий Солнце с 2018 года, уже три раза находился на расстоянии 7,3 миллиона км от Солнца.

Солнечный зонд "Паркер", изучающий Солнце с 2018 года, уже три раза находился на расстоянии 7,3 миллиона км от Солнца Фото: NASA

Еще ближе к нашей звезде приближаются околосолнечные кометы. Он могут подходить к нашей звезде на расстояние менее 2,39 миллиона километров. При этом небольшие околосолнечные кометы разрушаются под действием тепла Солнца, а более крупные исчезают из-за влияния гравитации нашей звезды. Но некоторые околосолнечные кометы могут пережить встречу с Солнцем.

На снимке зонда SOHO слева видна околосолнечная комета, которая приближается к Солнцу Фото: NASA

Одной из комет стала Большая южная комета 1887 года, которая приблизилась к Солнцу на расстояние 718 070 км. На сегодняшний лень эта комета остается объектом, максимально приблизившимся к Солнцу.

Некоторые астрономы считают, что существуют так называемые падающие на Солнце кометы, которых пока не удалось обнаружить, но они, согласно расчетам, должны приближаться к нашей звезде на расстояние менее 695 630 километров, а затем исчезать в недрах нашей звезды.

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